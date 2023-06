El presidente de Ecuador decreta nueva amnistía migratoria para venezolanos

https://sputniknews.lat/20230602/el-presidente-de-ecuador-decreta-nueva-amnistia-migratoria-para-venezolanos-1140159804.html

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto de amnistía migratoria para ciudadanos venezolanos y sus familiares que no hayan... 02.06.2023, Sputnik Mundo

El decreto ejecutivo 753 dispone "otorgar una amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar, que no registraron su ingreso a territorio ecuatoriano por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el Registro de Permanencia Migratoria". En virtud del decreto, publicado en la página de la Presidencia de la República, a partir de la fecha del Registro de Permanencia Migratoria, que conste en un certificado, el Ministerio del Interior dispondrá de 180 días de autorización para residir en territorio ecuatoriano, a fin de que puedan legalizar permanencia en el país. Además, se contempla implementar un proceso extraordinario a favor de venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso por puntos de control migratorio oficiales y que sí cumplieron con su Registro de Permanencia Migratoria, quienes recibirán una Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE). Para acceder a la visa VIRTE, que tendrá una vigencia de dos años y será renovable por solo una vez, se establecen 2 requisitos, el primero es que se hayan inscrito en el Registro mencionado ante el Ministerio del Interior y el segundo es no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado ecuatoriano. La Visa VIRTE, implementada desde 2022, fue dirigida en la primera etapa a la regularización de quienes ingresaron a Ecuador por un punto de control migratorio oficial, pero con una situación migratoria irregular en el país. En una tercera etapa del proceso de regularización de migrantes iniciado por el gobierno ecuatoriano desde 2022 también estaba previsto el beneficio para ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades, lo cual en total tendría un alcance de un millón de personas.

