El Salvador vive una "revolución" sin derramamiento de sangre, afirma vicepresidente

El Salvador vive una "revolución" sin derramamiento de sangre, afirma vicepresidente

SAN SALVADOR (Sputnik) — El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que el país está viviendo una revolución sin derramamiento de sangre, pasiva en... 02.06.2023

El vicepresidente abordó el tema al ser consultado sobre las medidas anunciadas por Bukele para cambiar la división administrativa de la nación, de 262 a 44 municipios, reducir de 84 a 60 los escaños de la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), y declarar una guerra frontal contra la corrupción. El funcionario explicó que existió un proceso histórico de captura del Estado para ir conformando la estructura de poder económico de El Salvador, donde desde la época de la colonia hasta los años 80 del pasado siglo tuvo en la tenencia de la tierra la base para la acumulación de capital y por eso se hablaba de la oligarquía terrateniente de las 14 familias. Añadió que es un análisis, que puede parecer "gramsciano", eso cambió, a partir de procesos ocurridos en tiempos de la guerra civil (1980-1992) y posteriormente. "Surgió otro sector vinculado al sector financiero y especulativo, y ahí otras familias fueron concentrando el poder económico y el país de las 14 familias pasa a ser el país de las siete familias", afirmó. Ulloa subrayó que "se puede entender que lo que está ocurriendo en el país no es por generación espontánea, ni porque a un presidente se le ocurre hoy hacer esto y esto, es producto de una acumulación que se va desarrollando y procesos que se van llevando a cabo, y por eso es que vemos cosas extraordinarias". "Fíjate bien en lo que voy a decir: hoy estamos viviendo días y cosas extraordinarias que nos parece cotidiano y decía un gran líder que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, estamos en presencia de una revolución", declaró. Según Ochoa, durante la guerra civil se luchó por grandes transformaciones, pero no se alcanzaron. Ulloa aseguró que la declaratoria de la guerra contra la corrupción la noche del 1 de junio por el presidente Bukele provocó una explosión de alegría, pues es una de las tareas deficitarias sobre la que siempre se hacían promesas de eliminar y nunca se cumplieron. Agregó que el hecho de que el anuncio fuera acompañado con una gran operación de la Fiscalía General de la República contra la corrupción del ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) debe sentar un precedente, pues empezó la guerra contra los grandes delincuentes. En ese sentido, recordó un dicho popular que refleja como se abordaba esos asuntos antes, pues se decía que cuando una empleada doméstica se llevaba 100 pesos era una ladrona, pero cuando un empresario se robaba 100 millones, era un financista. Cristiani, primer presidente de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entró a la presidencia con sus empresas en crisis, pero salió millonario, explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado. Precisó que las propiedades que se prevén a confiscar a Cristiani y que comenzaron a ser allanadas desde anoche son 143 inmuebles, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. El ex presidente abandonó el país el año pasado y su paradero se desconoce. "Haremos que devuelvan lo robado", subrayó Bukele anoche tras anunciar la guerra contra la corrupción y reiterar que por ley, los delitos de ese tipo no prescriben. Bukele se dirigió a la nación la noche de este 1 de junio al cumplir el cuarto de sus cinco años de mandato.

