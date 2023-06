https://sputniknews.lat/20230602/londres-asegura-que-kiev-no-recibira-una-invitacion-a-la-otan-en-la-cumbre-en-vilna-1140153323.html

Londres asegura que Kiev no recibirá una invitación a la OTAN en la cumbre en Vilna

Londres asegura que Kiev no recibirá una invitación a la OTAN en la cumbre en Vilna

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania no recibirá una invitación para unirse a la Alianza Atlántica en la cumbre en Vilna, que se celebrará del 11 al 12 de julio, declaró... 02.06.2023, Sputnik Mundo

En la entrevista al diario The Washington Post, Wallace mencionó los desacuerdos persistentes sobre el camino de Kiev hacia la adhesión a la Alianza, y señaló que la OTAN y la UE "no deben repetir los errores del pasado al prometer demasiado a aspirantes como Ucrania". El 1 de junio, el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg, señaló que las puertas de la OTAN están abiertas para Ucrania, sin embargo, no respondió a la pregunta de si Kiev recibirá una invitación oficial a la OTAN en la próxima cumbre. A principios de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania no ingresará en la Alianza Atlántica antes de que termine el conflicto, pero le gustaría recibir el apoyo de los socios en forma de una invitación al bloque. A finales de septiembre de 2022, Zelenski presentó la solicitud de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna.

ucrania, otan, reino unido, volodímir zelenski, jens stoltenberg, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa