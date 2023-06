https://sputniknews.lat/20230602/los-jovenes-de-eeuu-enfrentan-un-futuro-financiero-sombrio-1140132870.html

"Los jóvenes de EEUU enfrentan un futuro financiero sombrío"

"Los jóvenes de EEUU enfrentan un futuro financiero sombrío"

El prestigioso medio 'Bloomberg' titula de esa manera un artículo para describir la situación dramática del grupo etario, tras una encuesta que arroja que casi...

"Precios de viviendas caros, inflación, devolución de pagos de préstamos estudiantiles: es un momento difícil para entrar en la edad adulta". Así comienza Bloomberg su artículo, en el que afirma que los jóvenes de Estados Unidos enfrentan un futuro financiero "sombrío".De acuerdo al medio estadounidense, el motivo principal de este escenario adverso es la economía inestable del país, en la que la inflación sigue "obstinadamente alta". Además, el mercado laboral está lejos de recuperarse tras la debacle causada por la pandemia de COVID-19: de acuerdo al medio, las empresas estadounidenses han anunciado más recortes de empleos este año que durante todo el 2022.Como si esto fuera poco, los precios inmobiliarios se mantienen en cifras que son inalcalzables para la mayoría de los jóvenes. "Eso hace que los hitos tradicionales, como mudarse y ser financieramente independiente, sin mencionar casarse y tener un hijo, sean cada vez más difíciles de lograr para los jóvenes estadounidenses", señala el artículo.Complicando las cosas está el hecho de que el programa de congelamiento de pagos de préstamos estudiantiles —clave para que los jóvenes pueden costearse la educación universitaria, que está mayoritariamemente privatizada en el país y representa un gasto inasequible para quienes no son ricos— se reanudará a fines de agosto. Con una factura mensual promedio de alrededor de 400 dólares estadounidenses, se espera que eso afecte significativamente a las personas con ingresos más bajos, observa el medio.Bloomberg recuerda que no habrá otra extensión a la pausa de tres años en los pagos que había iniciado durante la pandemia de coronavirus. La nueva legislación bipartidista para elevar el techo de la deuda, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Representantes y el Senado, incluye la suspensión del programa, ampliamente criticado por los republicanos.El artículo menciona también una reciente encuesta realizada por el TIAA Institute y la universidad Georgetown, en la que más de la mitad de los jóvenes trabajadores estadounidenses piensa que no les irá tan bien económicamente como a sus padres.El mismo estudio, realizado a más de 1.000 personas entre 24 y 35 años en EEUU, arroja que el 42% vive al día y no tiene capacidad de ahorro.

