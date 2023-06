https://sputniknews.lat/20230602/los-mendigos-no-pueden-elegir-occidente-entrega-chatarra-a-ucrania-1140162878.html

Los mendigos no pueden elegir: Occidente entrega chatarra a Ucrania

Los mendigos no pueden elegir: Occidente entrega chatarra a Ucrania

Así lo ha confirmado una inspección del Departamento de Defensa de EEUU. BRICS, punta de lanza del multilateralismo. Fiscal general ecuatoriana entre amenazas... 02.06.2023, Sputnik Mundo

BRICS, la punta de lanza del multilateralismoEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que el BRICS representa multilateralismo, inclusión global y no discriminación, al indicar que el mundo está cambiando, y que los países del sur global de continentes como África, Asia y América Latina, están preparados para ocupar su lugar en el nuevo orden mundial.Asimismo, Lavrov abordó con su par de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Saud, la forma de solucionar la situación en Siria, Sudán y Yemen. "Se realizó una detallada 'sincronización de relojes' sobre temas de actualidad internacional y de Oriente Medio, con énfasis en las tareas de resolución de conflictos político-militares en Sudán y Yemen, así como en la normalización de la situación en Siria y sus alrededores", indica el comunicado de la Cancillería de Rusia.Los mendigos no pueden elegirSegún una inspección del Departamento de Defensa de EEUU, equipos militares de las propias reservas estadounidenses almacenadas en Kuwait, que tenían como destino ser entregadas a Kiev, no se encontraban en estado operativo. La entrega de material viejo, defectuoso, o simplemente inservible para Ucrania, no es noticia, considerando que los países europeos han vaciado sus viejos arsenales bajo la excusa de ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia.Pero en realidad aprovechan la ocasión para limpiar sus almacenes militares y pedir nuevo material bélico. Un ejemplo es la entrega de tanques Leopard defectuosos provenientes de la UE, algo que subraya que a la alianza que apoya a Kiev no le interesa la victoria, le interesa prolongar el conflicto.Washington ofrece a Caracas levantamiento de sanciones a cambio de "pasos concretos"EEUU ha pedido a Venezuela que dé "pasos concretos" en el establecimiento de unas reglas precisas para las próximas elecciones presidenciales en el país sudamericano que se realizarán en 2024. A cambio, Washington reitera su disposición a levantar las sanciones económicas que se han impuesto a Caracas, según el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González.Fiscal general ecuatoriana entre amenazas de muerte y denuncias de plagioLa Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, recibió un video con amenazas de muerte hacia ella y su familia por parte de un grupo armado. El presidente, Guillermo Lasso, mostró su solidaridad y le prometió protección, pero ese mismo día fue asesinado el fiscal Leonardo Palacios en la localidad de Guayas. Salazar enfrenta una denuncia por plagio en su tesis universitaria y no se presentó a la audiencia pública al respecto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, en medio de estos cuestionamientos, la fiscal general reactivó un caso contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por peculado.Pese a la violencia en el país, el Gobierno decidió suspender el Estado de Excepción en las provincias en las que regía desde inicios de Mayo. Pero por otro lado, Lasso firmó un decreto autorizando a las fuerzas armadas y de seguridad a disparar contra delincuentes.¿Está la IA fuera de control? Un dron controlado por IA se rebela contra su operadorEl avance de la inteligencia artificial ha sido uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad en las últimas décadas. Sin embargo, como cualquier otra herramienta, su uso también puede tener consecuencias imprevistas y peligrosas. Tal es el caso de la simulación de misiles en la que una IA actuó para eliminar a su operador humano.Líderes en desarrollo de la IA, entre quienes se encuentran el CEO de OpenAI, Sam Altman, el ganador del Premio Turing, Geoffrey Hinton, los consejeros delegados de DeepMind y Anthropic, y varios ejecutivos de Microsoft y Google, advirtieron que reducir el riesgo existencial generado por la inteligencia artificial debería ser una 'prioridad mundial'.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

