¿Qué hay detrás del lanzacohetes portado por un supuesto integrante de un cártel en México?

Un video que muestra a un supuesto integrante del cártel del Golfo portando algo que pudiera ser un lanzacohetes antitanque AT4, de fabricación... 02.06.2023

2023-06-02T00:04+0000

2023-06-02T00:04+0000

2023-06-02T00:04+0000

américa latina

méxico

narcotráfico

reynosa

tamaulipas

guerra contra el narcotráfico en méxico

rusia

ucrania

eeuu

En la imagen, que se viralizó en redes sociales, se observa a un sujeto, presumible integrante del grupo Los Escorpiones, portando la supuesta arma militar durante un retén realizado en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, México. Aunque inicialmente los medios mexicanos reportaron que podría tratarse de un lanzagrandas Javelin, según la imagen el arma tiene más características de un lanzacohetes antitanque AT4, el cual, de acuerdo con la embajada de Rusia en México, forma parte de listado de suministros proporcionados por Occidente a Kiev. De acuerdo con Ioan Grillo, periodista británico radicado en México y quien cubre temas de narcotráfico, el lanzacohetes AT4 es utilizado por varios ejércitos a nivel mundial, entre ellos los sudamericanos. En un análisis publicado en su página web, el autor de libros como El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana apunta que, de acuerdo con el coronel estadounidense Michael Burgoyne, retirado y quien se desempeñó como agregado del Ejército en México, este lanzacohetes es más ligero en comparación a los Javelin. A pesar de que el AT4 oficialmente solo se vende a ejércitos internacionales, Grillo apunta que las fuentes para conseguir este tipo de armas son dos: soldados corruptos y los arsenales poco custodiados en América Latina.Por ejemplo, detalla el periodista británico, en 2010 ladrones se robaron 22 unidades de lanzacohetes RPG-7 de una base en Honduras, mientras que países como El Salvador tienen grandes reservas de granadas que quedaron de su guerra civil, en la década de 1980. Muchos de estos productos, advierte, llegan al mercado negro. Desde hace más de 40 años, la empresa sueca SAAB fabrica los AT4 y, de acuerdo con una fuente citada por Grillo, en el mundo hay más de 1 millón de ejemplares de este tipo de armas. "Varias fuerzas en el continente los manejan, incluidos los ejércitos de Colombia y Brasil", agrega. En 2009, las fuerzas armadas colombianas incautaron varios ejemplares de AT4 a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)."Suponiendo que el cártel del Golfo tenga un AT4, esto no sería sorprendente. Los cárteles mexicanos han manejado este nivel de armamento durante al menos una década. Las tropas mexicanas han incautado incluso varios RPG-7, un lanzacohetes de fabricación soviética", agrega. El periodista Idelfonso Ortiz, enfocado en temas de narcotráfico para el medio Breitbart News, apunta en entrevista con Sputnik que si bien un lanzacohetes AT4 no es tan potente como el Javelin, el hecho de que estas armas estén en manos del crimen organizado en México igual es alarmante. Aunque hasta el momento, agrega, no se tienen reportes de que el lanzacohetes AT4 haya sido usado recientemente en enfrentamientos en Tamaulipas, el hecho de que armas de este grueso estén en manos del crimen organizado es "algo muy preocupante", pues podría recrudecer la violencia en la zona. Asimismo, el periodista mexicano especializado en narcotráfico sostiene que con este tipo de videos los grupos que operan en el estado de Tamaulipas buscan demostrar su poder a los bandos contrarios. De acuerdo con datos oficiales, de enero a abril de 2023 en Tamaulipas se han registrado 110 homicidios dolosos, un delito que, detallan, ha ido decreciendo; además, en la entidad la extorsión y el robo a negocios ha ido en aumento, con 40 y 533 casos en dicho lapso de tiempo. Las advertenciasA comienzos del 2023, el diplomático ruso Dmitri Feoktístov ya había advertido que las armas que EEUU está suministrando a Ucrania se desviaban en masa al mercado negro, ya que Washington era incapaz de controlar el movimiento de sus recursos bélicos una vez que cruzan la frontera ucraniana."Quién sabe dónde acabarán mañana los fusiles de asalto y misiles occidentales y cómo se utilizarán. Un sistema portátil de misiles antiaéreos en manos de un solo terrorista supone una amenaza para la seguridad de todo un aeropuerto", declaró el embajador ruso ante Argentina, "los cárteles de la droga de todo el mundo también están interesados en engrosar sus arsenales para ampliar sus operaciones y aumentar los beneficios de sus negocios ilícitos".Pero no han sido solo los funcionarios rusos quienes han alertado sobre este fenómeno. La cadena estadounidense CBS transmitió a mediados del 2022 un documental investigativo titulado "Armando a Ucrania", donde se denunciaba que la mayor parte de las armas enviadas al país europeo, alrededor del 70%, no llegaban al frente de batalla de las Fuerzas Armadas ucranianas.

