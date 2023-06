https://sputniknews.lat/20230602/quiere-eeuu-convertir-a-la-region-indo-pacifico-en-su-nuevo-patio-trasero-1140135212.html

¿Quiere EEUU convertir a la región Indo-Pacífico en su nuevo patio trasero?

Un artículo del 'Financial Times' hizo foco en la agresiva estrategia de la Administración del presidente Joe Biden, con el objetivo de frenar el liderazgo... 02.06.2023, Sputnik Mundo

Es conocida la denominación de América Latina como el "patio trasero de EEUU", haciendo alusión a la concepción de los sucesivos gobiernos de ese país con respecto a sus vecinos del sur desde la época de la doctrina Monroe, tratándolos esencialmente como territorios para expoliar y mantener bajo su zona de influencia geopolítica. El riesgo de no cooperar, como se ha visto a través de los años, puede derivar en la imposición de sanciones económicas (Venezuela en el siglo XXI) o hasta un golpe de Estado (Chile, Argentina y un largo etcétera).Pero en el último tiempo, y como reacción al crecimiento económico de China y su consolidación como potencia también en el plano político y tecnológico, desafiando la hegemonía estadounidense y el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU ha puesto la mirada en la región Indo-Pacífico.Esta nueva política, delineada el año pasado oficialmente por el Gobierno de Biden mediante la apelación a los clásicos objetivos de "prosperidad" y "libertad" para sus socios, como hace no mucho dijeron al justificar las invasiones en Afganistán e Irak, es el centro de un nuevo artículo en el diario Financial Times que señala que la Casa Blanca está intensificando las iniciativas de seguridad con países de la zona y aumentado su presencia militar."Cuando Joe Biden asumió el cargo había cierta preocupación, particularmente entre aliados como Japón, de que pudiera adoptar un enfoque más débil sobre China que su predecesor, Donald Trump, quien adoptó una posición mucho más aguda que los presidentes estadounidenses anteriores. Sin embargo, Biden ha adoptado una postura inesperadamente dura en términos de seguridad y otras medidas, como los controles de exportación diseñados para evitar que China obtenga semiconductores avanzados", observa el diario británico.El FT repasa lo que llama la "estrategia expansiva y de múltiples frentes" del Gobierno de EEUU, que incluye desde una mayor presión diplomática a países de la región y miembros de la Unión Europea para adoptar una postura más hostil hacia China, hasta la realización de un mayor número de simulacros y ejercicios militares con naciones de la región Indo-Pacífico.Recientemente, y pese a las protestas que el acuerdo generó, EEUU convenció a Manila para que diera acceso militar a cuatro bases más en Filipinas, incluidas tres en el norte de la isla principal de Luzón, una ubicación estratégica cerca de Taiwán. "Desde el comienzo mismo de su administración, Biden hizo algunos grandes movimientos para afirmar la influencia de los EEUU en el Indo-Pacífico. A principios de 2021, resucitó el Quad, un grupo de seguridad formado en 2007 formado por EEUU, Japón, Australia e India que había quedado inactivo después de que Canberra y Nueva Delhi se preocuparan por provocar a Pekín", precisan.Además, Estados Unidos acordó desplegar más aviones de combate, bombarderos y otros activos en Australia de forma rotativa, y ha fortalecido la relación con Tokio, presionándolo a cambiar su histórica política de defensa, alejándose de la postura antibelicista que debió adoptar tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.El Financial Times recuerda cómo en diciembre de 2022 Tokio dio a conocer su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que se comprometía a aumentar significativamente el gasto en defensa y adquirir armas de contraataque. Esto, por supuesto, era también un éxito del aparato industrial-militar de EEUU y su lobby, ya que implicaba la compra de 400 misiles de crucero Tomahawk, que le da la capacidad de atacar a China."Más recientemente, en enero, los dos países anunciaron que el Cuerpo de Marines de EEUU desplegaría unidades móviles con capacidades de inteligencia y vigilancia y armas antibuque, conocidas como Marine Littoral Regiment, en Okinawa, la isla japonesa donde EEUU ha tenido durante mucho tiempo presencia militar. También acordaron aumentar el entrenamiento y los ejercicios en la cadena de islas Nansei", añade la nota.EEUU no solo se ha puesto presión sobre los países más grandes de la región. También ha intensificado la cooperación con las naciones más pequeñas del Pacífico, luego de que Pekín firmara el año pasado un pacto de seguridad con las Islas Salomón.Como respuesta, EEUU hizo lo propio con Papúa Nueva Guinea y amplió los llamados Acuerdos de Libre Asociación con Palau y los Estados Federados de Micronesia.Una estrategia "excesivamente" militarPese a todas estas iniciativas, el Financial Times afirma que la estrategia de EEUU podría quedarse corta, al centrarse en el aspecto militar y no proponer mayores lazos comerciales y económicos."A pesar de toda la actividad relacionada con la seguridad, no está claro si EEUU está haciendo lo suficiente para evitar que China cambie el equilibrio de poder en la región en su dirección. Tampoco tiene el tipo de planes militares conjuntos para Asia que tiene con la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— en Europa. Algunos críticos dicen que, bajo la Administración de Biden, EEUU se ha centrado demasiado en su Ejército y no lo suficiente en una estrategia económica para contrarrestar la atracción gravitatoria del mercado chino", señala el diario.El analista Kori Schake, jefe de política exterior y estudios de defensa del think tank American Enterprise Institute, un grupo de expertos con sede en Washington, es citado en la nota diciendo: "Lo que han hecho [en el Gobierno de Biden] terriblemente mal es una estrategia que militariza en exceso el problema de China, porque no cumple con una visión económica”.En ese sentido, el Financial Times advierte de los planes bélicos de Washington con respecto a China y alerta que "los planificadores del Pentágono quieren tener planes de guerra conjuntos con aliados en el Indo-Pacífico tal como los han tenido durante décadas en Europa con la OTAN".La nota sin embargo añade que EEUU es consciente de que centrarse en la planificación bélica conjunta es un tema "delicado" entre los países de la región, ya que confirmaría la narrativa de que EEUU y sus socios se están uniendo para contener a China y provocar represalias.

