El fiasco africano: ¿por qué EEUU pierde ante Rusia y China?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió en Moscú a su homólogo de Eritrea, Isaias Afwerki, mientras el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi... 03.06.2023, Sputnik Mundo

Aliado de la ONUAunque Afwerki lleva 30 años en el poder, esta es su primera visita oficial a Rusia desde su país logró independizarse de otro Estado africano, Etiopia. Sin embargo, los contactos entre Moscú y Asmara (la capital eritrea) a diversos niveles han sido regulares a lo largo de todos estos años."Durante su liderazgo, las relaciones entre nuestros países se han ido desarrollando y fortaleciendo", subrayó el mandatario ruso al distinguido invitado antes de las conversaciones en el Kremlin.Ahora debemos "ante todo prestar atención al desarrollo de los lazos comerciales y económicos", prosiguió. "Tenemos buenas perspectivas en muchos ámbitos", subrayó el presidente, haciendo hincapié en la cooperación "en la plataforma de las Naciones Unidas".En la ONU, Eritrea se opone firmemente a las resoluciones antirrusas.Putin recordó los lazos en el ámbito humanitario, al destacar que decenas de estudiantes eritreos estudian en Rusia. Asimismo, el dirigente ruso invitó a Afewerki a la segunda cumbre Rusia-África, que se celebrará en San Petersburgo del 26 al 29 de julio. La primera se celebró con éxito en Sochi hace cuatro años.Hacia un nuevo orden mundialEl líder eritreo, por su parte, expresó su confianza en que las conversaciones de Moscú aumenten el nivel de cooperación entre Moscú y Asmara. Y esto es especialmente importante en el contexto de la transformación del orden político y económico mundial. Afwerki criticó los intentos occidentales de postularse como la primera potencia mundial. En su opinión, la contención proclamada por los países occidentales "no difiere de una declaración de guerra". Rusia, por su parte, constituye un actor importante y un rival de Occidente en estas condiciones."Es necesario profundizar en el entendimiento, desarrollar una estrategia global y planes concretos en todos los ámbitos, crear mecanismos dinámicos, abogar por los recursos necesarios que requiere la transición hacia un nuevo orden internacional civilizado basado en el respeto mutuo, la cooperación, la complementariedad y la prosperidad", subrayó Afewerki.Tras las conversaciones, las partes firmaron varios acuerdos.Asociación responsableEl ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, partió a finales de mayo para otra gira africana, la tercera de este año y la cuarta desde 2022.Rusia y África gozan de muchos intereses en común. Por ejemplo, para los africanos, el acuerdo de granos, que se cerró y luego se amplió con el consentimiento de Moscú, sigue siendo extremadamente importante. Además, la parte rusa demostró ser la más responsable en el acuerdo. El presidente de Rusia ha señalado en repetidas ocasiones que son los países más pobres los que deberían ser los principales beneficiarios del tratado, mientras que Occidente lo impide.Aunque no todos los Estados africanos condenan las resoluciones antirrusas, como lo hacen Eritrea y Malí, tampoco las apoyan, distanciándose ostentosamente de EEUU y la UE, lo que les irrita.Interceptar la agendaEl año pasado, cuando Lavrov visitó África, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió realizar una gira paralela a otros países. Sin embargo, fue recibido con frialdad. Todavía están frescos los recuerdos de los tiempos coloniales y las acciones agresivas de Occidente en el nuevo siglo. Esto refiere especialmente a la llamada Primavera Árabe, que además de Oriente Medio, envolvió el norte del continente negro.El presidente de EEUU, Joe Biden, también intentó captar la agenda regional, al celebrar una cumbre con Estados africanos en su país, aunque la anterior fue aún bajo el mandato del expresidente Barack Obama en 2014. A diferencia de la época de Obama, no hubo acuerdos multimillonarios. Biden se limitó a prometer a África a proporcionar a la región más poderes en el foro de G20 y la ONU. No obstante, las iniciativas solo han quedado en el aire.Desde Francia se han hecho llamamientos para contener a Rusia en África, pero las tres giras posteriores de Lavrov (en ausencia de actividad occidental visible) demuestran todo lo contrario, ya que Rusia está reforzando su posición en el continente negro.El factor chinoMientras el pasado colonial juega en contra de Occidente, el pasado soviético juega a favor de Rusia. Lo respaldan la formación de varios políticos africanos en la URSS, lazos personales y de confianza, experiencia de cooperación económica. Moscú, además, puede proporcionar a sus socios la base científica y técnica, en particular para el desarrollo de yacimientos minerales.El continuo acercamiento de Rusia a China también es importante para África. Pekín también presta mucha atención a la región y, a diferencia de Occidente, no solo ofrece utilizar recursos locales, sino crear cadenas de producción en toda regla. Esto incluye nuevos puestos de trabajo, desarrollo acelerado de infraestructuras e inversiones a largo plazo. Es evidente que el alejamiento africano de Occidente continuará. Estados Unidos y la UE, preocupados por contener a China y Rusia, dejan a los africanos solo el papel de leales observadores silenciosos. Resulta que no tienen ninguna intención de tolerarlo.

