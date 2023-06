https://sputniknews.lat/20230603/estados-unidos-esta-arrastrando-a-japon-a-un-conflicto-con-rusia-y-china-1140190838.html

¿EEUU está arrastrando a Japón a un conflicto con Rusia y China?

El Gobierno de Joe Biden está empeñado en asegurarse el suministro de trinitrotolueno (TNT) de Japón para proyectiles de artillería de 155 milímetros

"Desde que llegó al poder, la administración Biden ha seguido una política muy intensa de movilización y cierre de filas con sus aliados europeos y en Asia", dijo a Sputnik Ígor Istomin, investigador principal del Centro de Estudios Avanzados de América del Norte, del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.A principios de esta semana, la agencia Reuters citó fuentes anónimas que decían que, a pesar de la Constitución pacifista de Japón, Estados Unidos busca la manera de comprar explosivos de Japón. El explosivo en cuestión es el TNT, o trinitrotolueno, que se utiliza en proyectiles militares, bombas y granadas, así como en usos industriales y voladuras submarinas. Según informa Reuters, de obtenerlo, el TNT de Japón estaría destinado a ser enviado a plantas de municiones propiedad del Ejército de EEUU, que lo empaquetaría en cajas de proyectiles de 155 milímetros para enviar a Ucrania.El Ministerio de Comercio, Industria y Economía de Japón y la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística del Ministerio de Defensa se negaron a comentar sobre el asunto.Aún así, Istomin cree que la tendencia es clara. Se refirió particularmente a la creciente participación de Corea del Sur en la estrategia bélica estadounidense. Recientemente, presuntos archivos del Pentágono filtrados en Internet revelaron que Corea del Sur se encuentra entre la espada y la pared después de aceptar vender proyectiles de artillería para ayudar a Estados Unidos a reponer sus reservas. Seúl, de acuerdo a estos documentos, estaba preocupada que Washington desviaría sus municiones al régimen de Kiev.De hecho, durante la última década, Japón ha ido revisando gradualmente su estrategia pacifista. En diciembre de 2022, el Gobierno del primer ministro japonés, Fumio Kishida, aprobó tres documentos de políticas públicas: la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), la Estrategia de Defensa Nacional y el Programa de Aumento de la Defensa, que preveía duplicar los gastos de Defensa de la nación en los próximos cinco años.Además, Japón ha reforzado su acercamiento a la OTAN, con Kishida convirtiéndose en el primer líder japonés en asistir a una cumbre de la Alianza Atlántica en junio de 2022. El 10 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, declaró que Tokio está en conversaciones para abrir una oficina de enlace con la OTAN que sería la primera de su tipo en Asia."En los últimos años, el liderazgo japonés ha estado abandonando las restricciones anteriores", dijo Istomin. "Por lo tanto, en este caso, cuando se trata de la transferencia de algunos proyectiles o, en este caso, TNT para proyectiles, esto encaja en la política más amplia de Japón de profundizar la alianza con Estados Unidos y la política estadounidense de vincular al Asia-Pacífico y Europa en su estrategia global".Al mismo tiempo, la participación de Japón no podría alterar actualmente el equilibrio de poder establecido tanto en Europa como en Asia, según David T. Pyne, un exoficial del Pentágono.Pyne le dijo a Sputnik que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar sin importar cuántas armas le envíe Washington, porque "Rusia es mucho más poderosa militarmente" que Ucrania y "Occidente no está dispuesto a enviar tropas para expulsar a las fuerzas rusas" de territorios recién incorporados a la Federación Rusa.Al mismo tiempo, Pyne cree que Tokio tampoco tiene quiere enfrentarse directamente con China."Japón no desea militarizar la región y antagonizar con China, que es mucho más poderosa. Sabe que intervenir militarmente en un conflicto chino-taiwanés podría resultar en otro Hiroshima y Nagasaki", advirtió.

