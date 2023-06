https://sputniknews.lat/20230604/delfina-gomez-la-maestra-que-podria-hacer-historia-en-el-estado-de-mexico-1140210819.html

Delfina Gómez, la maestra que podría hacer historia en el Estado de México

Delfina Gómez, la maestra que podría hacer historia en el Estado de México

Delfina Gómez es la maestra que busca arrebatarle el Estado de México al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en unas elecciones que son interpretadas... 04.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-04T21:43+0000

2023-06-04T21:43+0000

2023-06-04T21:49+0000

américa latina

méxico

estado de méxico

delfina gómez

política

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/04/1140211169_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_0930fc86e430e46f6c66a912cf75f414.jpg

"Yo creo que el poder es efímero, si tú tienes el poder debes tener la capacidad de compartir, de apoyar a los demás". Eso fue lo que dijo la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pocos días antes de los comicios, que se celebran este 4 de junio. Además, la elección en la que compite Delfina Gómez como favorita se considera la antesala de la contienda electoral de 2024 en la que se definirá si continúa o no el proyecto del presidente López Obrador. Una eventual victoria de Morena en el Estado de México implicaría el triunfo en la zona más habitada del país, con casi 17 millones de habitantes, de los cuales 12,6 millones están incluidos en el padrón electoral, es decir, cerca del 13% del padrón a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional Electoral (INE).¿Quién es Delfina Gómez?Delfina Gómez Álvarez nació el 15 de noviembre de 1962 en Texcoco, en el Estado de México. Durante más de 17 años se dedicó a la docencia, principalmente en educación primaria. Cuenta con dos maestrías, una en Educación y otra en Administración de Instituciones Educativas.Fue en el año 1998 cuando la maestra tuvo su primer acercamiento a la política al convertirse en Subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México.Sin otra experiencia en la política, Delfina Gómez se postuló como candidata a presidenta municipal por Texcoco en 2012, abanderada por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), sin ser militante de alguno de estos partidos. La maestra se impuso a los candidatos del PRI y el PRD.Antes de concluir su cargo como presidenta municipal, Delfina Gómez solicitó licencia para competir por una diputación federal con el entonces recién creado partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), misma que ganó en las elecciones intermedias de 2015.En julio de 2016, el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Delfina Gómez sería su candidata a la gubernatura del Estado de México para las elecciones de 2017. La contienda la terminó ganando el priista Alfredo del Mazo.En las elecciones de 2018, donde López Obrador ganó la Presidencia, Gómez Álvarez obtuvo una curul como senadora de la República, la cual dejó temporalmente a través de una licencia para ejercer como delegada de Morena en el Estado de México.A finales de 2020, el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, fue ratificado como embajador de México en Estados Unidos, por lo que Delfina Gómez fue asignada como su sucesora.Entre febrero de 2021 y agosto de 2022, la morenista ejerció como secretaria federal de Educación Pública, teniendo como reto principal la organización del regreso a clases presenciales tras la crisis sanitaria de COVID-19.Tras su renuncia a la SEP, Delfina Gómez se integró como coordinadora de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, con miras a convertirse por segunda ocasión como candidata a gobernadora a dicha entidad federativa.En marzo de 2023, finalmente se hizo oficial su segunda candidatura para competir en una elección en la que solo enfrenta a una candidata: Alejandra del Moral, de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD).Polémicas durante sus gestionesLa carrera política de Delfina Gómez no ha estado exenta de controversias y acusaciones por un supuesto uso indebido de recursos.Durante su gestión al frente de la Presidencia Municipal de Texcoco se denunció que su Administración cobró un 10% del salario de los funcionarios públicos a su cargo por concepto de "apoyo a Grupo de Acción Política" (una facción de Morena), recursos que habrían sido otorgados directamente a María Victoria Anaya Campos, funcionaria municipal y posterior coordinador de giras de Gómez Álvarez.En la elección de 2017 por el Estado de México, este fue uno de los temas que más pesó a Gómez Álvarez, quien en todo momento negó algún involucramiento, a pesar de que los cheques que se entregaban llevaban su firma.En 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una investigación realizada por el INE en la que confirmaba el descuento a trabajadores por más 12 millones de pesos (600.000 dólares). No obstante, la sanción no fue contra Delfina Gómez, sino directamente contra Morena, partido que fue acreedor a una multa de 4,5 millones de pesos (225.000 dólares).Otra polémica en la que se ha visto envuelta Delfina Gómez fue durante su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de vigilar el uso de recursos públicos, durante la gestión de la morenista se detectaron irregularidades presupuestales por más de 830 millones de pesos (41,5 millones de dólares).La SEP aseguró que dichos recursos fueron gestionados por autoridades locales de cada plantel, mientras que Delfina Gómez afirmó que se tratan de irregularidades que cada autoridad local puede aclarar, negando cualquier tipo de desvío de recursos.

https://sputniknews.lat/20230604/las-elecciones-locales-que-definiran-el-futuro-de-mexico-el-pri-se-desvanece-bastante-1140208331.html

https://sputniknews.lat/20230531/amlo-asegura-que-en-las-elecciones-de-2024-habra-continuidad-con-cambio-en-mexico-1140076418.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, estado de méxico, delfina gómez, política, morena