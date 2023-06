https://sputniknews.lat/20230604/las-elecciones-locales-que-definiran-el-futuro-de-mexico-el-pri-se-desvanece-bastante-1140208331.html

Las elecciones locales que definirán el futuro de México: "El PRI se desvanece bastante"

2023-06-04

Con más de 12 millones de electores inscritos para votar este 4 de junio, la elección en el Estado de México, la entidad más poblada del país latinoamericano...

Con un padrón de 12 millones 701.245 electores, los votantes en el Estado de México representan más del 13% de los aproximadamente 97 millones de votantes que se calcula votarán en las próximas elecciones federales de 2024, y este domingo definirán si el movimiento del presidente López Obrador se consolida y llega con más fuerza que nunca a las siguientes elecciones federales o si la alianza opositora resulta los suficientemente atractiva para convocar a los votantes en masa y abrir la posibilidad de sacar a Morena del poder federal el próximo año.Con 16 millones 992.418 habitantes (2020), el Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, pero también es un centro de manufactura e industrial clave para la economía mexicana. Con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de 2,2 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales, otorga una aportación de 9,1% al PIB nacional. Se trata de la segunda entidad con mayor actividad económica del país, solo después de la Ciudad de México.En las elecciones de este 4 de junio, prácticamente todas las encuestas dan una ventaja amplia a la candidata oficialista Delfina Gómez Álvarez, exsecretaria de Educación Pública federal, exalcaldesa del municipio de Texcoco y una persona que se considera cercana al presidente López Obrador, frente a la candidata de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra del Moral, exsecretaria estatal de Desarrollo Social y exalcaldesa en Cuautitlán Izcalli.El periodista Ernesto Núñez Albarrán, analista político, columnista y exasesor en el Instituto Nacional Electoral (INE), señala a Sputnik que los resultados de la elección local reconfigurarán el mapa político de México de cara a las elecciones federales del próximo año. Si la maestra Delfina Gómez triunfa, como indican prácticamente todas las encuestas, Morena, el partido del presidente , gobernará en 23 de los 32 estados que componen el país latinoamericano, además de que tomará el control de la entidad con más población y, por tanto, mayor presupuesto público.El autor de los libros Crónica de un sexenio fallido —sobre el mandato de Felipe Calderón, de 2006 a 2012— y La Democracia no se donstruyó en un día, afirma que, de ganar en el Estado de México, Morena llegará a la elección federal con un control territorial y de estados como en los tiempos en los que el PRI era un poder hegemónico, un fenómeno que no se daba en México en los últimos 30 años, prácticamente desde la elección de Ernesto Zedillo en 1994, el primer presidente priista que entregó la banda presidencial a un político de la oposición, el panista Vicente Fox."Aquí vas a tener a Morena asentado en 23 estados de cara la elección de 2024 y eso es algo muy parecido a lo de la última etapa del PRI como partido hegemónico. Así llegó el PRI de Salinas a la elección del 1994 y eso es muy importante, por eso es importante mañana estos dos estados", afirma Núñez, también maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Iberoamericana.Por otra parte, los resultados tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde también se celebran elecciones, tendrán un carácter histórico. Son las dos únicas entidades donde nunca ha habido alternancia en el poder desde la fundación del sistema político actual mexicano en 1929. En estas dos entidades siempre ha gobernado el PRI.El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que va en alianza con el PAN y el PRD en ambos estados se juega prácticamente su relevancia política en las votaciones de este domingo, a pesar de que las encuestas señalan un triunfo de su candidato, Manuel Jiménez en las elecciones de Coahuila."Si es un golpe al PRI muy fuerte, yo creo que obligaría a los priistas a replantearse si Alejandro Moreno es el líder indicado para conducir al PRI de cara al 24 y también por otro lado a la propia coalición opositora si la alianza debe ser con el PRI y no con Movimiento Ciudadano", agrega el analista político.Para Núñez, si la Alianza pierde el estado de México sería "un muy mal antecedente" porque quiere decir que la fusión PRI-PAN-PRD no está resultando atractiva para el electorado como para volcarse en masa a sacar a Morena del poder que es la intención que tiene para el 2024.

