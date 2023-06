Leo Messi no jugará más en PSG: se barajan varias opciones para el argentino

https://sputniknews.lat/20230604/leo-messi-no-jugara-mas-en-psg-se-barajan-varias-opciones-para-el-argentino-1140201276.html

El ganador de siete Balones de Oro, Lionel Messi, se enfrenta a una gran elección tras su marcha del club Paris Saint-Germain (PSG). De acuerdo con los medios... 04.06.2023, Sputnik Mundo

El 3 de junio, el PSG anunció oficialmente que Leo Messi finalizará su trabajo con el equipo al terminar la temporada 2022-2023. Сon los Parisinos, el futbolista marcó 32 goles en 75 partidos y rompió récord mundial de títulos. Ahora, la estrella argentina decide sobre su futuro y según los medios puede jugar en: Volver al FC BarcelonaA pesar de que el argentino no ha recibido ninguna oferta oficial del Barcelona, Xavi Hernández, el exfutbolista y actual entrenador de FC Barcelona, anunció recientemente que espera una decisión de Messi. No obstante, el presidente de la Liga, Javier Tebas, declaró en abril pasado que parece difícil que Messi vuelva a España, expresando que "el Barca no es como el PSG, que tiene un grifo de combustible y dinero para un gran sueldo".Las reglas del juego limpio financiero de la Liga limitan actualmente al Barcelona a gastar el 40% de cualquier ahorro obtenido mediante recortes salariales o ventas de jugadores, debido a las pérdidas del club.Entretanto, el FC Barcelona planea abrir un museo en honor a Messi. Como uno de los motivos de la creación del llamado Espacio Messi, los medios indican justamente la obtención de fondos adicionales para financiar el retorno del futbolista.Al-Hilal: "un gran salto" para el fútbol sauditaLos medios reportaron que Lionel Messi decidió jugar en Al-Hilal de Arabia Saudita la próxima temporada, pero el propio delantero no ha confirmado la información. El 3 de mayo, el diario francés L'Equipe afirmó que el reino preparaba "la mayor oferta de la historia del fútbol" por el jugador. El 5 de abril, el club saudita hizo una oferta formal al argentino. Los propietarios están dispuestos a pagar a Messi 400 millones de euros al año."No tengo ninguna noticia. No hay duda de que personalmente me gustaría ver a Messi en la liga saudita. Nos permitiría completar el gran salto dado tras la llegada de [Cristiano] Ronaldo", declaró a SSC News presidente de la Asociación de Fútbol del reino, Yasser Mishal.A finales de 2022, Ronaldo fue fichado por el Al Nassr FC de Arabia Saudita. De acuerdo con medios locales, el portugués fue contratado para las dos próximas temporadas.El sueño americano en el Inter MiamiEl 3 de junio, el delantero argentino recibió una oferta formal del Inter de Miami, propiedad mayoritaria de David Beckham, una de las franquicias de la Major League Soccer de EEUU. Como indica el diario MARCA, es una propuesta larga, de al menos tres temporadas.Messi sería el jugador mejor pagado de la liga estadounidense, que permite tener a cada equipo tres jugadores franquicia que excedan el millón de dólares de sueldo anual.Newell's Old Boys: regreso a casaSegún algunas fuentes, Messi puede regresar al club donde conoció el fútbol. El delantero comenzó su carrera juvenil en 1994 en Newell's Old Boys en Argentina, antes de ser rápidamente fichado por el Barcelona en 2000."Solo él [Messi] puede decidir si debe volver. Es su decisión, nadie tiene por qué volver. Por favor, dejad a Messi en paz, que siga complaciéndonos y que sea feliz allá donde esté", afirmó el entrenador del equipo argentino, Gabriel Heinze.

