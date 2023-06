https://sputniknews.lat/20230604/viento-de-libertad-sangre-combativa-el-zocalo-de-cdmx-se-desborda-con-los-fabulosos-cadillacs-1140209035.html

"Viento de libertad, sangre combativa": el Zócalo de CDMX se desborda con Los Fabulosos Cadillacs

"Viento de libertad, sangre combativa": el Zócalo de CDMX se desborda con Los Fabulosos Cadillacs

Con el más clásico de sus repertorios y entre palabras de admiración y asombro del cantante Vicentico, Los Fabulosos Cadillacs rebosaron la plancha del Zócalo... 04.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-04T19:36+0000

2023-06-04T19:36+0000

2023-06-04T20:14+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

música

ciudad de méxico

claudia sheinbaum

paul mccartney

roger waters

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/04/1140208877_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_708c77e79141c74ef66e539183134355.jpg

Rompieron récords de asistencia en una plaza por la que han desfilado Paul McCartney, Roger Waters, Rosalía, Manu Chao, Grupo Firme, Justin Bieber y la Maldita Vecindad, entre tantos otros artistas. La banda argentina de ska, reggae, salsa, cumbia, admirada por el líder de los Talking Heads, David Byrne, hizo entonar sus canciones a más de 300.000 personas que desbordaron el evento, según cifras de la Secretaría de Cultura local.“¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores?”. En punto de las 20:00 horas, la agrupación comenzó un recorrido por sus temas más clásicos, como Mal bicho, Carnaval toda la vida, Vasos vacíos, Siguiendo la luna, Calaveras y diablitos y Manuel Santillán, el León.Eclécticos, diversos, oscilantes entre lo festivo y lo político, Los Fabulosos Cadillacs se han ganado el favor del público al paso de los años por la conjunción de sonidos, temáticas y ritmos, referenciales de la violencia política perpetrada en la Argentina durante la última dictadura militar, de los vuelos de la muerte con que víctimas eran arrojadas al mar desde aviones de las fuerzas armadas, así como de una cotidianidad festiva que llama al baile y el disfrute.El evento del 3 de junio de 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México, convocado por las autoridades capitalinas, sin embargo, destacó por la abrumadora asistencia de cientos de miles de escuchas de la banda sudamericana, que no solo atiborraron la llamada Plaza de la Constitución, sino también calles aledañas, como 20 de noviembre, Pino Suárez y el andador Madero.Aunque penalizada por la ley, la colectividad halló la manera de filtrar la cerveza y la mariguana entre los asistentes. Entre risas, empujones, tensión, amistades espontáneas, los escuchas comenzaron a arremolinarse en la principal plaza pública del país desde varias horas antes al inicio del concierto, no obstante las altas temperaturas que ha experimentado la capital mexicana en los últimos días.Las sombrillas abundaron para proteger rostros y brazos del fuerte calor, que sin embargo fue descendiendo conforme avanzó el crepúsculo. Hacia las 19:00 horas, 60 minutos antes del inicio del espectáculo, una lluvia relativamente intensa desafió la paciencia de los asistentes, que sin embargo no se movieron de sus lugares a la espera de la banda.Fueron las baquetas de la batería las que marcaron el compás de cuatro cuartos para dar inicio al festín musical, donde los cientos de miles de asistentes no tuvieron freno en corear canciones que los han acompañado durante años. “Si hablamos de matar, mis palabras matan”.Los flujos masivos de personas de entrada y salida dificultaron el disfrute llano del espectáculo porque la masiva audiencia se hizo de la noche, se apoderó del sábado y reclamó su derecho social al placer, a la cultura, a las artes, a la música.Curtidos en escenarios de todo el mundo, los Cadillacs se portaron a la altura de una audiencia que se les rindió con admiración por su sólido repertorio. El cantante Vicentico aprovechó uno de los silencios musicales para agradecer la asistencia y calificar la aglomeración de indescriptible, visiblemente emocionado.Pese a los apretones, las mareas de personas, los empujones y los brincos obligados del ska, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó saldo blanco en la jornada.Horas después de la conclusión del evento, que duró alrededor de 100 minutos, las calles aledañas al Zócalo capitalino, como el Eje Central, la avenida Izazaga, Bolívar, Isabel la Católica, seguían llenas de entusiastas del sonido argentino, mientras que usuarios de redes sociales reportaron saturaciones en estaciones del metro aledañas. Viento de libertad, sangre combativa.Este domingo 4 de junio, un día después del concierto, la mandataria local, Sheinbaum, informó que el concierto generó una derrama económica de 980 millones de pesos (casi 50 millones de dólares) entre adquisición de suvenires, alojo en hoteles y pago de servicios.La funcionaria también agradeció a los trabajadores de limpieza por recoger la basura que generó el evento y permitió dejar listo el Zócalo al día siguiente para el nuevo flujo ciudadano y turístico.

https://sputniknews.lat/20230429/es-el-concierto-mas-grande-de-mi-carrera-rosalia-celebra-su-triunfo-en-el-zocalo-de-cdmx-1138840713.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, música, ciudad de méxico, claudia sheinbaum, paul mccartney, roger waters, méxico