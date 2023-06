https://sputniknews.lat/20230604/washington-y-sus-aliados-tienen-una-falta-de-voluntad-para-dialogar-con-rusia-1140191876.html

Washington y sus aliados "tienen una falta de voluntad para dialogar con Rusia"

El régimen de Kiev no tiene ninguna preocupación por la vida de los militares ucranianos, declaró el exasesor jefe del Pentágono, coronel Douglas McGregor, en... 04.06.2023, Sputnik Mundo

"Los militares ucranianos han empezado a darse cuenta de que las cosas no les van bien. Empezaron a darse cuenta poco a poco de que sus vidas no valen nada, de que se les envía a morir por nada y de que las personas sentadas en Kiev eran criminales corruptos", afirmó el exasesor. Hablando sobre Occidente, McGregror hizo hincapié en que EEUU no tiene ninguna voluntad en dialogar con Rusia.Además, especificó que en estos momentos crece la probabilidad de que los países europeos empiecen a negociar con Rusia por separado."Alemania ha entrado en una recesión muy severa que podría convertirse fácilmente en una depresión. Cientos de miles de alemanes han perdido sus puestos de trabajo en industrias muy importantes, industrias químicas, todo lo que se basa en el petróleo, obviamente, la industria pesada. Alemania es realmente el motor de la prosperidad de la Unión Europea y como Alemania se hunde más y más en la recesión, más y más personas pierden sus puestos de trabajo, el impacto en el resto de Europa va a ser profundo. Y una vez que se hace evidente que el nivel de vida está cayendo, si las cosas son inasequibles o no puedes conseguirlas, sobre todo comida, creo que los responsables tendrán muchos problemas".El 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

