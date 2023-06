AMLO reconoce los resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila: "Hubo pluralidad"

"No hubo problemas mayores. La gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien tuvo más votos. Lo hizo Alejandra del Moral, la candidata del PRI y del PAN en el Estado de México, y Armando Guadiana, candidato de Morena. Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron", agregó e indicó que aún no habla con los políticos involucrados en la contienda.