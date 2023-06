Cristina Fernández es sobreseída en causa por supuesto lavado de dinero

https://sputniknews.lat/20230605/cristina-fernandez-es-sobreseida-en-causa-por-supuesto-lavado-de-dinero-1140231634.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como... 05.06.2023, Sputnik Mundo

Sebastián Casanello dispuso decretar la absolución de Cristina Fernández de Kirchner "declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor" de la vicepresidenta, según la resolución de tres carillas a la que tuvo acceso Télam. El magistrado se remitió en la resolución al dictamen del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, y a la postura coincidente de las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se pronunciaron por el sobreseimiento, añade el medio.El fiscal Marijuan solicitó la semana pasada sobreseer a Cristina tras considerar que no hay pruebas de que demuestren que la expresidenta (2007-2015) estuvo involucrada en el caso de corrupción y lavado de dinero por el cual el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión.Tras ser consultadas sobre esta solicitud las dos querellas, "ambas agencias compartieron la solución postulada", dijo el juez, consigna Télam.El fiscal "tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno", añadió.El fiscal del caso reconoció "la estrecha y directa relación personal" entre Fernández y Báez, pero advirtió que tras 10 años de investigación, no pudo probar que la estadista tuviera participación "en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".Báez concentró bajo el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de Fernández gran parte de las obras de infraestructura que se realizaron en la provincia de Santa Cruz (sur) a través de su empresa Austral Construcciones.Por otro lado, Casanello rechazó el pedido de una ONG que pretendía ser querellante en el expediente.El juez declaró "inadmisible" un planteo hecho por la asociación llamada "Bases" para ser querellante en la causa y solicitar la nulidad del dictamen del fiscal sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta por falta de pruebas.

