"Declaraciones procedimentales": ¿estimula España el ingreso de Ucrania en la OTAN?

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insiste en la necesidad de actualizar la propuesta de inclusión de Ucrania en la OTAN de cara a su próxima... 05.06.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, solicitó "avanzar" en la propuesta de inclusión de Ucrania en la OTAN, aireada ya en 2008 durante la cumbre de la organización atlántica en Bucarest."Las circunstancias han cambiado", declaró Albares en el marco de la reunión ministerial en Oslo el 1 de junio de los jefes de la diplomacia de los países miembros de la alianza. En su opinión, el lenguaje, actitud y propuesta para Ucrania "tiene que ser distinta". "Hay que avanzar sobre lo que se expresó y lo que se le trasladó a Ucrania en la reunión de Bucarest hace ya muchos años", dijo. Es decir, Albares subrayó la necesidad de añadir a la situación actual la propuesta que entonces se realizó.¿Significa esto que España toma partido por la futura inclusión de Ucrania en la OTAN y que participará en el diseño de tal proceso? Los expertos no ven claro el margen propio de actuación, por cuanto su postura de ordinario cabe calificarse de "las más seguidistas de la política estadounidense", explica a Sputnik Alejandro López Canorea, coordinador del portal de análisis de política internacional Descifrando la guerra."España y los países más cercanos a Ucrania apoyan continuamente, sobre todo a medida que se acerca la cumbre la OTAN en 2023, las pretensiones euroatlánticas de Ucrania", afirma López Canorea, que ve poco factible tal ingreso en una situación de conflicto armado en curso y con un territorio que "su propio Gobierno no controla". De otro modo, asegura este analista, "probablemente se desataría una guerra mundial".En todo caso, la postura expresada por el ministro Albares parece ser no tanto una iniciativa como un reflejo de la posición oficial del Gobierno español respecto a la crisis. "Seguramente se trata tan solo de unas declaraciones procedimentales en torno al apoyo cerrado que este Gobierno está dando a Ucrania en la guerra", concluye López Canorea.¿Sánchez, futuro jefe de la OTAN?El mismo día y en Moldavia, en las afueras de Chisináu, se celebró una reunión de jefes de Gobierno europeos, no solo de la UE. El encuentro de la llamada Comunidad Política Europea, que registró la participación de Zelenski y la ausencia de países como Rusia, Turquía o Bielorrusia, se saldó con conversaciones en materia de cooperación y energía, pero sin nada en concreto más allá del simbolismo que supone buscar una imagen de apoyo a Ucrania a escasos kilómetros de su frontera.La coincidencia de elecciones generales en España con el inicio de la próxima presidencia semestral española del Consejo de Europa, que se iniciará a partir del 1 de julio, gravitó de alguna forma durante el encuentro. El propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, ya han verbalizado la confianza que depositan en la presidencia española, que el francés augura que será "fructífera" y la maltesa aventura que será "dorada".En otras palabras, se restó importancia a la posibilidad de que Pedro Sánchez no pueda ser el jefe del Ejecutivo español después de las elecciones del 23 de julio. Tal circunstancia, sin embargo, alimentaría otra vertiente: el hipotético paso de Sánchez al cargo de secretario general de la OTAN luego de una posible derrota electoral y de la salida del noruego Jens Stoltenberg de su cargo, cuyo mandato agotará en octubre. El perfil de Sánchez parece gustar en Bruselas.Pero la idea fue refutada en Oslo por José Manuel Albares, si bien mediante un anhelo de corte personal a la par que diplomático: "Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos cuatro años", dijo, antes de recordar parte de la agenda en la próxima cumbre de la OTAN.Esta tendrá lugar los días 11 y 12 de julio en Vilna (Lituania), donde habrá de dilucidarse el ingreso de Suecia en la organización, un deseo que también verbalizó Albares en Oslo. "Esperamos que sea el momento definitivo en que Suecia pueda por fin, como España desea, ser parte de la familia de las democracias que somos la OTAN", concluyó.

