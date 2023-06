https://sputniknews.lat/20230605/delfina-gomez-se-perfila-como-la-ganadora-de-las-elecciones-en-el-estado-de-mexico-1140215481.html

Delfina Gómez se perfila como la ganadora de las elecciones en el Estado de México

Delfina Gómez se perfila como la ganadora de las elecciones en el Estado de México

La candidata a la gubernatura del Estado de México (centro) por el partido oficialista Morena, Delfina Gómez, tiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su... 05.06.2023

Las autoridades electorales del país latinoamericano estiman que Delfina Gómez obtuvo entre el 52,1% y el 54,2% de la votación total, mientras que Del Moral consiguió entre el 43% y el 45,2%. De este modo, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia se perfila como la vencedora de estos comicios, que son considerados como una antesala de las elecciones presidenciales del próximo año. Esta es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no lleva ventaja en esta entidad, que hasta hace poco era vista como uno de sus bastiones priistas más fuertes, en una nación donde Morena gobierna cada vez más espacios. A los pocos minutos de haber cerrado las casillas, ambas candidatas se proclamaron ganadoras, pero en cuestión de horas Alejandra del Moral reconoció que los resultados preliminares y las encuestas de salida no le resultaban favorables. "Gracias a los perredistas, a los panistas, a los aliancistas, los valientes no siempre ganan las batallas, pero nunca dejan de luchar", dijo la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD. "Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito. En democracia para poder ganar hay que saber perder". Los resultados finales serán dados a conocer por el INE en las próximas horas. Mientras tanto, en las filas de Morena celebran la victoria de Delfina Gómez. Con ello, el partido del presidente López Obrador gobernará en 21 estados de la República. Por otro lado, en las elecciones del estado de Coahuila (norte), el conteo rápido le da una ventaja a Manolo JIménez, de la alianza PAN-PRI-PRD, quien se llevó entre el 55,7% y el 58,1% de los sufragios.

