EEUU se enfrenta a otra crisis de salud pública: la falta de medicamentos oncológicos

Al menos 14 medicamentos básicos para tratamientos de quimioterapia están listados como escasos por los reguladores estadounidenses, incluidos el cisplatino y el carboplatino, fármacos de primera línea para tratar varios tipos de cáncer.Como solución, aumenta la tendencia a sustituir algunos fármacos, aunque la eficacia de los mismos no ha sido confirmada y los efectos colaterales son mayores, advierten especialistas.De acuerdo con el medio citado, la escasez no solo es manifiesta en tratamientos oncológicos, ya que, a finales de marzo, cerca de 301 medicamentos de diferentes áreas terapéuticas se consideraban escasos por la Asociación Estadounidenses de Farmacéuticos del Sistema de Salud.En total, se estima que entre 100.000 y 500.000 pacientes de tratamientos oncológicos se verán afectados por la escasez; sin embargo, la cifra podría ser aún mayor si se toman en cuenta otro tipo de tratamientos no oncológicos.No obstante, no se trata de un problema nuevo. Según datos del sistema de información médica de la Universidad de Utah, la escasez de medicamentos en Estados Unidos ha aumentado un 50% en los últimos cinco años.Los especialistas consideran que, entre los factores que han agravado la escasez de medicamentos, está la suspensión de importaciones provenientes de la fábrica Intas Pharmaceuticals, con sede en la India, luego de que en diciembre pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) reportó irregularidades en los controles de calidad.En una situación similar se encuentra la farmacéutica Novartis, la cual en febrero dejó de desarrollar la terapia conocida como Pluvico, un tratamiento oncológico de cáncer de próstata, también por la advertencia de la FDA.Otro factor que los especialistas consideran es la falta de regulación de los fabricantes de medicamentos genéricos, cuyos procesos de producción son más complejos y, al ser más baratos, corren un mayor riesgo de escasez.Expertos en la materia advierten que, de no existir regulaciones en la materia, se puede crear la "tormenta perfecta" dado que los fabricantes de genéricos tienen mayores problemas para pasar los controles de calidad y, si una empresa concentra la producción de un medicamento, al suspender su fabricación se genera un efecto en cadena.

