El periodista mexicano Ricardo Rocha muere a los 76 años

El periodista mexicano Ricardo Rocha muere a los 76 años

05.06.2023

Considerado como uno de los comunicadores más destacados del país latinoamericano, Ricardo Rocha hizo una carrera de más de 40 años en la prensa, la televisión y la radio. En el oficio ejerció prácticamente de todo: reportero, articulista, editor y conductor. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador su pronunció por su partida en redes sociales, donde subrayó que Rocha y él fueron "muy amigos". Su hijo Jorge Armando Rocha, quien también ejerce el periodismo, confirmó el fallecimiento del reconocido periodista mexicano."Papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquél que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás", escribió.Dirigentes políticos, tanto del partido oficial Morena como de la oposición reconocieron la trayectoria del comunicador, cuya muerte tomó por sorpresa al sector. De hecho, una participación de Rocha estaba prevista para la noche de este 4 de junio en una mesa redonda para analizar los resultados de las elecciones locales del Estado de México y Coahuila en el periódico El Universal, donde el periodista publicaba una columna. Una de las facetas de Ricardo Rocha que destacaron comunicadores y políticos fue su apertura a causas y personajes que no tenían cabida en medios de comunicación electrónicos en un momento en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejercía el poder de forma hegemónica y tenía control de la mayoría de los medios de comunicación.Rocha reveló en 1996 un video sobre lo ocurrido el 28 de junio de 1995 en la comunidad de Aguas Blancas, donde murieron 17 campesinos y 23 quedaron heridos. La policía mató a mansalva a los campesinos, desarmados, pero el Gobierno local escondió las evidencias y falseó los hechos como si hubiera sido un enfrentamiento."Sus reportajes sobre los desplazados por los paramilitares en Chiapas fueron excepcionales. Fue él quien difundió en televisión la masacre de Aguas Blancas. Durante años, abrió los micrófonos a la causa zapatista", afirmó Hernández Navarro, quien recordó cómo Rocha dio voz en sus espacios informativos a los representantes zapatistas en diferentes momentos de la historia reciente del país.En los últimos tres años, Rocha emitió duras críticas al Gobierno de López Obrador, a quien le había abierto espacios durante la campaña que lo llevó a la Presidencia y en otros momentos en los que el ahora mandatario era uno de los líderes más visibles a las Administraciones del PRI y el PAN. Incluso fue el primer periodista en transmitir por televisión una entrevista con López Obrador. El 28 de mayo de 2019, Rocha acudió a una conferencia del presidente en la que reclamó duramente al Gobierno la publicación de una lista de periodistas que recibieron millones de pesos en contratos con la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto."Hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar", le dijo en esa ocasión Rocha a López Obrador. "Le manda saludos mi nieto Jorge Andrés, Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto porque desde hace años, desde aquella primera entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos (…). Usted dijo 'apeguémonos a la verdad', y me hizo recordar al ciudadano Montesquieu, quien dijo que todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria", comentó el comunicador.

