https://sputniknews.lat/20230605/las-criptomonedas-podrian-pivotar-de-occidente-a-asia-1140217905.html

Las criptomonedas podrían "pivotar de Occidente a Asia"

Las criptomonedas podrían "pivotar de Occidente a Asia"

Hong Kong y Singapur podrían convertirse en los centros mundiales de la criptomoneda, ya que existe el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos... 05.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-05T11:03+0000

2023-06-05T11:03+0000

2023-06-05T11:03+0000

américa latina

💶 divisas

💬 opinión y análisis

🌏 asia

hong kong

singapur

criptomonedas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/05/1140219376_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68a82194318f5c969593c416f967656e.jpg

Tras las turbulencias del mercado y la quiebra de varias empresas de criptomoneda, entre ellas la plataforma de criptomonedas FTX, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU impuso multas y otras sanciones, mientras que los bancos restringieron las condiciones en las que las empresas de criptomoneda podían obtener préstamos. Además, a pesar de ser un centro mundial para las criptomonedas, Washington aún no ha desarrollado un marco regulador completo en este ámbito.Mientras tanto, Hong Kong aprobó el 1 de junio las normas de comercio minorista de criptodivisas. Ya se ha permitido a las plataformas de criptomoneda solicitar una licencia para poder vender activos digitales a inversores minoristas. En cuanto a Singapur, fue uno de los primeros países del mundo en adoptar un marco regulador en este sector.El experto destaca que las empresas que operan en el mercado de la criptomoneda ya han trasladado sus actividades a Singapur en los últimos dos años, y "es probable que Hong Kong vea una actividad similar".Gracy Chen, director gerente de la bolsa de criptomonedas Bitget, que lanzó un fondo de inversión de 100 millones de dólares en Hong Kong en abril, también se muestra optimista sobre las perspectivas de los centros asiáticos.Agrega que, aunque Hong Kong "siempre ha sido un centro financiero, pero no un centro tecnológico", su proximidad a la ciudad china de Shenzhen, conocida como el Silicon Valley de China, supera la desventaja."Si no hay un giro de 180 grados en la política estadounidense, y se produce un éxodo masivo de empresas de blockchain de Estados Unidos en los próximos años (...) tendrán que llevarse su innovación y sus impuestos a otra parte", argumenta Lachlan Feeney, fundador y consejero delegado de Labrys, la mayor consultora de blockchain de Australia.

https://sputniknews.lat/20230313/cuales-son-las-consecuencias-de-las-quiebras-bancarias-en-eeuu-1136781153.html

🌏 asia

hong kong

singapur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💶 divisas, 💬 opinión y análisis, 🌏 asia, hong kong, singapur, criptomonedas