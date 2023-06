https://sputniknews.lat/20230605/las-tensiones-en-kosovo-no-pueden-resolverse-pacificamente-porque-la-region-esta-bajo-ocupacion-1140222075.html

Las tensiones en Kosovo no pueden resolverse "pacíficamente" porque la región "está bajo ocupación"

05.06.2023

En abril pasado, las autoridades en Pristina intentaron nombrar alcaldes de nacionalidad albanesa en el norte de Kosovo después de las elecciones a los órganos de autogobierno local celebradas el 23 de abril. Los serbios locales boicotearon la votación.En palabras del mandatario del país, Aleksandar Vucic, este gesto fue un "levantamiento político pacífico". La situación provocó enfrentamientos entre manifestantes serbios, por una parte, y las fuerzas de la autoproclamada república de Kosovo y las fuerzas internacionales KFOR, por otra, que estallaron en el municipio de Zvecan. El primer ministro de la autoproclamada república de Kosovo, Albin Kurti, declaró que está dispuesto a convocar nuevas elecciones municipales dentro de unos meses en el norte de la provincia.Los serbios "no deberán participar en ninguna elección"En sus palabras, el problema en el municipio de Zvecan fue que las fuerzas especiales del autoproclamado Kosovo se apoderaron de edificios gubernamentales en los que trabajaban serbios, mientras que los lugareños fueron a Belgrado a manifestarse en apoyo del presidente serbio Vucic."Y la KFOR vino a protegerlos mientras los albaneses fotografiaban a nuestras personas, para que mañana u otro día la Policía pudiera detenerlos y enviarlos al sur, a Pristina, para meterlos en la cárcel", añadió el interlocutor.El joven agregó que Belgrado debería declarar que Kosovo y Metohija están bajo ocupación, porque la cuestión de Kosovo no se resuelve pacíficamente.Otro joven residente de la ciudad de Vuk aseguró a Sputnik que las nuevas elecciones, en el mejor de los casos, calmarán un poco las cosas, nada más, porque las elecciones se celebrarán según el sistema kosovar, no el serbio. En sus palabras, la vida normal de los habitantes de la ciudad de Zvecan se terminó después de que las fuerzas autoproclamadas de Kosovo ocuparan el ayuntamiento del municipio. Las personas llevan 10 días protestando pacíficamente frente a él día y noche.Otro residente indicó a Sputnik que es una cuestión política entre los dos países y que "nosotros solo somos peones, nada más". En sus palabras, las personas son las principales víctimas.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

