Lavrov advierte que los F-16 prometidos a Ucrania pueden llevar armas nucleares

Lavrov advierte que los F-16 prometidos a Ucrania pueden llevar armas nucleares

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, alertó que los cazas F-16 que varios países occidentales han prometido a Kiev podrían escalar aún... 05.06.2023

Moscú insiste en que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea solo alientan el conflicto ucraniano con el suministro de armamento al Ejército de Volodímir Zelenski. Durante su visita a una base militar rusa de Tayikistán, el canciller Lavrov criticó la postura belicista de Occidente: "Ya lo han demostrado cuando, después de los modernos cañones de largo alcance, después de los tanques, ahora están preparando seriamente los F-16... Se están preparando para continuar la escalada de la guerra". Según han dicho altos funcionarios de Washington, el país norteamericano ha recibido garantías de parte de Kiev de que estas aeronaves no sean utilizados contra territorio ruso. Sin embargo, el suministro de los F-16 representaría un agravamiento de la situación en Europa del Este, denuncian desde el Kremlin. Desde la visión de Lavrov, "Europa ha elegido el camino de la guerra contra nosotros", por lo cual Moscú tiene el compromiso de "lograr nuestros objetivos", pues la lógica, dice, es muy sencilla: Europa pretende conseguir algo que no le pertenece, mientras que Rusia quiere lo que es suyo.El canciller también mencionó que Occidente siempre busca abrir un segundo o un tercer frente contra Rusia, incluso en Asia Central."Somos conscientes de los planes [antirrusos] que Occidente no solo planea, sino que anuncia abiertamente en relación con nuestro país", declaró Lavrov durante su visita a la base militar rusa en Tayikistán.

