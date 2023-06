https://sputniknews.lat/20230605/muere-un-nino-palestino-de-2-anos-baleado-por-error-por-las-fdi--1140228271.html

Muere un niño palestino de 2 años baleado por error por las FDI

TEL AVIV (Sputnik) — Un niño palestino de dos años, al que las tropas israelíes dispararon por error en Cisjordania, sucumbió a sus heridas en un hospital... 05.06.2023, Sputnik Mundo

Mohammed Tamimi, de dos años y medio, y su padre fueron alcanzados por balas cuando los soldados israelíes, respondieron a los disparos de palestinos dirigidos al asentamiento de Neve Tzuf el 1 de junio. Al padre, Haitham Tamimi, lo llevaron médicos palestinos a un hospital en Ramala, y al niño lo trasladaron de urgencia al Centro Médico Sheba en Ramat Gan, Isarel, en un helicóptero militar en estado crítico. El comunicado de las FDI agregaba que "lamenta el daño [a los no combatientes] y trabaja para prevenir tales incidentes". La investigación preliminar del Ejército aún no ha concluido. Aún no se ha presentado una investigación sobre la conducta de las tropas a la Fiscalía Militar para su revisión.

