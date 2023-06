https://sputniknews.lat/20230605/ucrania-perdio-1500-efectivos-y-28-tanques-en-el-sector-sur-de-donetsk-1140241617.html

Defensa rusa: Ucrania perdió 1.500 efectivos y 28 tanques en el sector sur de Donetsk

05.06.2023

De acuerdo con información de las autoridades de la nación gobernada por Vladímir Putin, las tropas ucranianas continuaron su contraofensiva el 5 de junio. Sin embargo, fueron detenidas por las unidades de la agrupación Vostok, frustrando los objetivos de Kiev. De acuerdo con información oficial del Gobierno ruso, el Ejército ucraniano volvió a formar los restos de las brigadas mecanizadas 23 y 31, en unidades compuestas separadas, continuando sus ataques en los asentamientos de Novovorovka y Levadnoye. Además, se puso en acción una nueva brigada. Sin embargo, "como resultado de las operaciones activas de las unidades de la agrupación de tropas Vostok, que demostraron valor y heroísmo, se detuvo al enemigo y no se lograron las tareas asignadas", explicó el Ministerio. Un día antes, Moscú informó sobre otro fallido intento de ofensiva a gran escala en la misma zona, en dirección a Yuzhnodonetsk. En esa ocasión, la milicia de Zelenski perdió a 250 elementos, 16 tanques, tres vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados.Las agresiones ucranianas suceden en momentos en que Washington y sus aliados de la Unión Europea (UE) prometen el envío de aviones F-16 a Kiev, algo que el Kremlin consideraría como un escalamiento de las tensiones en Europa del Este. De hecho, el canciller ruso Serguéi Lavrov advirtió este 5 de junio que estas aeronaves podrían desencadenar ataques con armas nucleares. Por otra parte, los paquetes de ayuda militar y financiera al Gobierno de Zelenski no paran desde que comenzó el conflicto ucraniano en marzo de 2022. Incluso Estados Unidos no descarta el suministro de misiles de largo alcance. Todo ello a pesar de que los arsenales europeos registran diferentes problemas de escasez.

ucrania

donetsk

