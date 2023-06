Brasil recupera el fósil de un dinosaurio emplumado de 115 millones de años

BEM-VINDO DE VOLTA, #UbirajaraJubatus! 🦖

O fóssil chegou ao Brasil e hoje foram abertas as caixas para a conferência do material por representantes do MCTI, Ministério das Relações Exteriores, Embaixada da Alemanha no Brasil e Universidade Regional do Cariri (URCA). pic.twitter.com/2WWFlXIAqK