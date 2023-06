https://sputniknews.lat/20230606/central-hidroelectrica-de-kajovka-nuevo-ataque-terrorista-y-grave-crimen-de-guerra-de-kiev-1140276459.html

Central hidroeléctrica de Kajovka: nuevo ataque terrorista y grave crimen de guerra de Kiev

Nuevo ataque terrorista de Kiev: bombardean la central hidroeléctrica de KajovkaEl Comité de Investigación de Rusia anunció este martes la apertura de una causa penal por terrorismo tras la destrucción de la represa de Kajovka y lo anunció en su canal de Telegram: "Se inició una causa penal por un delito tipificado en los apartados a) y c) del párrafo 2 del artículo 205 del Código Penal (actos terroristas cometidos por un grupo de personas por acuerdo previo que causan daños materiales significativos y otras consecuencias graves)".Este martes, el alcalde de la ciudad de Nóvaya Kajovka, Vladímir Leóntiev, informó sobre una serie de ataques con lanzamisiles múltiples Vilkha del Ejército ucraniano contra la central hidroeléctrica de Kajovka.Hasta en Europa se preocupan por empleo por Kiev de armas de la OTAN en territorio rusoEl llamado Occidente colectivo, que presta a Ucrania todo tipo de ayuda, desde la ropa hasta los armamentos y municiones cada vez más potentes, insiste en que no participa directamente en la guerra contra Rusia y afirma que solo ayuda a Kiev a defender la población y los territorios ucranianos.Sin embargo, el empleo irresponsable por el régimen de Kiev de las armas de procedencia occidental, no sólo contra el Ejército ruso que lleva a cabo la operación militar especial en Ucrania y contra las localidades de Donbás, sino también en actos de sabotaje en territorio de Rusia, ha colmado la paciencia hasta en la propia Unión Europea.¿El comienzo del fin del 'lawfare' en Argentina?La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue sobreseída en la causa conocida como 'Ruta del dinero K', luego de que el fiscal reconociera que en 10 años no pudo reunir pruebas que conecten a la entonces presidenta. La causa comprobó que el empresario de la construcción Lázaro Báez lavó 65 millones de dólares, pero la vinculación con la presidenta no pudo ser probada.Ari Lijalad, politólogo y periodista argentino, explica la función de este proceso legal: "Esta causa, como otras, fueron las que se usaron para tapar las políticas económicas que son las que generan que hoy no podamos casi comprar comida. Porque utilizaron la persecución para encubrir el pago a los fondos buitre, para encubrir el blanqueo, para encubrir el acuerdo con el FMI".Fiscalía colombiana suspende orden de captura contra líder del ELNLa Fiscalía General de Colombia ha suspendido la orden de captura contra el máximo dirigente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional [ELN], Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'.La directora del canal informativo, ALcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña enfatizó que la orden de la Fiscalía es positiva, pero que igual deben cumplirse los acuerdos por parte del Gobierno si se desea un avance en temas de paz. "ELN ha sido muy enfático al decir, 'nosotros cumplimos lo que ustedes nos cumplan, y si ustedes no nos cumplen, pues no podemos cumplir'. […] En cualquier dialogo la confianza radica en los hechos que cada uno haga", dijo Alarcón Peña.Obra literaria del escritor ruso Yulián Semiónov se presenta en ArgentinaYulián Semiónov fue uno de los escritores más publicados en la Unión Soviética y labró su fama como autor de novelas policíacas y de espionaje. En Occidente lo llamaban 'el Simenon ruso', y 'el Le Carré', o 'el Frederick Forsyth' soviético. Fue fundador de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos.En su obra 'La Expansión, un espía ruso en Sudamérica', personajes reales como Stalin, Roosevelt, Churchill, Perón, Stroessner o Somoza, actúan en condiciones reales, cuando los intereses políticos de los aliados empezaron a diferir preparando terreno para la Guerra Fría.La Dra. Tamara Yevtushenko, representante de la Universidad Estatal de San Petersburgo, acota que "'La Expansión' no es una novela policíaca, es una síntesis, una fusión donde también converge la política e histórica, en que el autor logra mantener un fino balance entre la ficción y la realidad".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

