https://sputniknews.lat/20230606/eeuu-recibio-informacion-en-2022-sobre-posible-ataque-de-ucrania-a-oleoducto-nord-stream-1140272770.html

EEUU recibió información en 2022 sobre posible ataque de Ucrania a oleoducto Nord Stream

EEUU recibió información en 2022 sobre posible ataque de Ucrania a oleoducto Nord Stream

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos recibió información en junio pasado de una agencia de inteligencia europea sobre los planes de Ucrania para realizar una... 06.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-06T17:21+0000

2023-06-06T17:21+0000

2023-06-06T17:21+0000

economía

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

ucrania

eeuu

rusia

nord stream 2

nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/01/1112759146_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_b239e6d89c146294a149317395698f8a.jpg

The Washington Post afirmó que accedió a una solicitud de los funcionarios del Gobierno de retener el nombre del país europeo que realizó el espionaje y detalles adicionales sobre el plan para evitar comprometer las fuentes y las operaciones. Los funcionarios ucranianos no respondieron a las solicitudes de comentarios y la Casa Blanca y la CIA se negaron a comentar sobre el asunto. La agencia de espionaje europea recibió la inteligencia de un individuo en Ucrania, y Estados Unidos también la compartió con Alemania y otros países europeos en junio pasado, según el informe. El informe dice que los detalles de este asunto fueron supuestamente revelados por el filtrador del Pentágono Jack Teixeira en la plataforma de chat Discord. Los planes, según el informe, indicaban que un equipo de seis personas de las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania tenía la intención de sabotear la red de oleoductos Nord Stream y reportaría directamente al comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas. Inmediatamente después de la destrucción de los oleoductos Nord Stream en septiembre, los países occidentales negaron tener responsabilidad alguna o saber quién estaba detrás del ataque. Sin embargo, el New York Times informó en marzo que funcionarios estadounidenses revisaron nueva inteligencia que sugería que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo la operación encubierta.

https://sputniknews.lat/20230503/rusia-cuestiona-la-desinformacion-alemana-sobre-los-ataques-a-los-gasoductos-nord-stream-1138965660.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, ucrania, eeuu, rusia, nord stream 2, nord stream