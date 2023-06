https://sputniknews.lat/20230606/el-secretario-general-de-aladi-afirma-que-el-acuerdo-mercosur-ue-no-se-va-a-concretar-en-corto-1140273587.html

El secretario general de ALADI afirma que el acuerdo Mercosur-UE no se va a concretar en corto plazo

MONTEVIDEO (Sputnik) — El acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) no se va a concretar prontamente porque la región del norte... 06.06.2023, Sputnik Mundo

Abreu, quien fue ministro de Industria entre 2000-2002, consideró que el Mercosur "no es una prioridad" para la UE, quien tiene a la migración, China, EEUU y la ruta de la seda como sus temas más importantes. "El Mercosur es muy importante por sus recursos, pero que un bloque le diga que no va a terminar las negociaciones por un tema de sostenibilidad ambiental en la Amazonía, puede ser razonable, pero no es entendible, China, EEUU, Europa son los principales contaminantes del mundo y ahora los que quieren salir de esta situación son las víctimas de una política que debían haber encarado hace muchos años", agregó. Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembro y hay posturas muy diversas dentro de la UE. A principios de octubre de 2020, el Parlamento Europeo votó en contra de la ratificación del tratado negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas ambientales que recoge el texto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París contra el cambio climático."Un posible TLC entre el Mercosur y China tiene que ser analizado con atención"Un posible TLC entre el Mercosur y China tiene que ser analizado con atención porque puede perjudicar a los micro y pequeños empresarios, afirmó Abreu."No sé si es lo más importante (un TLC Mercosur-China). China es el principal socio, más allá de Paraguay. Es un tema más estratégico. (…) Hay temas mucho más serios en todo esto. Es el tema de la pesca, la contaminación y la depredación de los recursos. China tiene intereses en su flota pesquera. (…) Hay que ver el acuerdo y cómo se desarrolla (…) Cuanto más vengan las grandes cadenas de producción, más van a quedar por el camino los pequeños y medianos empresarios. ¿Quién negocia?", afirmó Abreu.Asimismo, consideró que mientras la región no tenga una política común, la "paciencia estratégica" de China va a seguir avanzando.Afirmó que un TLC entre el Mercosur y China está relacionado al tema de las inversiones en infraestructura."China es parte de los BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica]. Tiene un banco de los BRICS, China con legítima posición dice que va a tratar de invertir lo que pueda para tener un mayor socio estratégico a futuro. (…) Hay que ver un país con 1.300 millones de habitantes, que no cambia de estrategia y es el principal exportador del mundo, ¿qué es lo que hacemos?, ¿corresponde el alineamiento o el no alineamiento, teniendo relaciones con todos?", se preguntó.En una visita a finales de enero a Montevideo, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo estar dispuesto a "conversar" también con el gigante asiático sobre un acuerdo por el que Uruguay venía haciendo gestiones de forma individual desde hace tiempo, y que generaron tensiones con los demás miembros del bloque: Argentina, Brasil y Paraguay.En entrevista con Sputnik, el director del departamento Mercosur de la Cancillería brasileña, Francisco Cannabrava, afirmó que Uruguay es un "socio tremendamente importante" e indicó que unas eventuales negociaciones en bloque con Pekín podrían centrarse en temas energéticos. A fines de abril, la prensa uruguaya informó que China prefiere negociar un acuerdo de libre comercio en grupo con el Mercosur en lugar de hacerlo con Uruguay de forma individual.

