https://sputniknews.lat/20230606/embajador-ruso-en-mexico-los-intentos-de-resucitar-la-doctrina-monroe-estan-condenados-al-fracaso-1140248024.html

Embajador ruso en México: "Los intentos de resucitar la doctrina Monroe están condenados al fracaso"

Embajador ruso en México: "Los intentos de resucitar la doctrina Monroe están condenados al fracaso"

Los intentos de Estados Unidos de resucitar la llamada Doctrina Monroe e imponer su hegemonía en otros países están condenados al fracaso, afirmó el embajador... 06.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-06T05:03+0000

2023-06-06T05:03+0000

2023-06-06T05:03+0000

américa latina

nikolay sofinskiy

andrés manuel lópez obrador

méxico

ucrania

eeuu

celac

alianza del pacífico

drogas

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/06/1139111942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6707e08c693ac76d46026cf8f3f6149a.png

El representante diplomático comentó que, en la actualidad, se desarrolla una lucha para determinar la estructura futura del mundo. Por ello, dijo, las sociedad contemporáneos viven tantos cambios globales que afectan a la geopolítica, la economía, la esfera tecnológica y todo el sistema de relaciones internacionales. "No estamos poniendo a nuestros amigos mexicanos ante una elección artificial con quién interactuar y con quién no", aclaró Sofinskiy, quien acaba de tomar el cargo. Sin embargo, fue enfático al criticar la ideología con la que se maneja la Casa Blanca en otras latitudes. Según el embajador, desde Estados Unidos sí se pretende imponer una hegemonía. Las declaraciones de Sofinskiy se producen en momentos en que Washington está incrementado la presión sobre México para que "haga más" para detener el tráfico de drogas, especialmente el opioide sintético fentanilo, que está ocasionando cientos de miles de muertes por sobredosis en el país norteamericano.La presión ha llegado a tal extremo que congresistas estadounidenses como Lindsey Graham, Bob Menendez, Dan Crenshaw y otros han pedido que se apruebe el ingreso de tropas estadounidenses a México presuntamente para combatir a los cárteles de la droga, algo que ha sido rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.En la entrevista con El Heraldo de México, Sofinskiy afirmó que no tiene duda de que América Latina cuenta con un potencial humano, económico, político y de integración para convertirse en una pieza clave del nuevo mundo multipolar que se está construyendo. "Respetamos la posición equilibrada de la mayoría de los países de la región frente al conflicto actual en Ucrania de acuerdo con su tradición diplomática", agregó. En este sentido, dijo que las autoridades en México y en América Latina entienden que, en la situación actual, Ucrania es el resultado de la crisis de seguridad europea impulsada por la OTAN. "Estamos dispuestos a profundizar nuestras relaciones bilaterales con los países de América Latina, donde México es uno de nuestros socios principales, en los ámbitos de economía, comercio, diálogo político, intercambio. Asimismo, vemos con gran interés el acercamiento con distintas agrupaciones regionales como la Celac, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, entre otras", comentó Sofinskiy. En cuanto a la relación bilateral con México, el jefe de la legación diplomática rusa recordó que Moscú fue uno de los primeros países en suministrar las vacunas contra el COVID-19 a México y que no tiene duda de que existe un enorme potencial para el desarrollo de la cooperación económica, comercial y de inversiones.Al abordar el tema de las distintas propuestas para establecer una mesa de negociaciones de paz con Ucrania, dijo que el país que más se beneficia del conflicto es Estados Unidos. "Están vendiendo más energía a Europa a precios más altos, están suministrando armas, dinero es dinero", afirmó."Ahora los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev declaran abiertamente que prefieren ayudar a la contraofensiva ucraniana y debilitar a Rusia derrotándola en el campo de batalla, creando así un ambiente favorable para las negociaciones a base de ultimátums y precondiciones imposibles de cumplir", explicó el embajador.

https://sputniknews.lat/20230531/la-embajada-de-rusia-pide-objetividad-a-periodista-mexicana-que-cubre-el-conflicto-en-ucrania--1140043778.html

https://sputniknews.lat/20230526/el-nuevo-embajador-de-rusia-en-mexico-presento-su-carta-credencial-a-lopez-obrador-1139868952.html

méxico

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nikolay sofinskiy, andrés manuel lópez obrador, méxico, ucrania, eeuu, celac, alianza del pacífico, drogas, política, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia