https://sputniknews.lat/20230606/estos-son-los-politicos-que-aspiran-a-la-presidencia-de-ecuador-1140248216.html

Estos son los políticos que aspiran a la Presidencia de Ecuador

Estos son los políticos que aspiran a la Presidencia de Ecuador

El próximo 13 de junio vence el plazo para presentar las postulaciones de los candidatos a la Presidencia de Ecuador para los comicios que se celebrarán el 20... 06.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-06T23:03+0000

2023-06-06T23:03+0000

2023-06-06T23:03+0000

américa latina

ecuador

política

otto sonnenholzner

yaku pérez

pachakutik

candidatura

candidatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1b/1137393144_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fb86ee763a2dd9ed797844e0d8b3447e.jpg

Sputnik te presenta los principales candidatos, algunos ya confirmados y otros que suenan a pocos días de que venza el plazo para las inscripciones en Ecuador.Jan TopicEs uno de los primeros políticos que anunciaron sus intenciones electorales. El pasado 21 de mayo el empresario del sector de la seguridad anunció que se postularía a la Presidencia, sin afiliación partidaria. No obstante, el precandidato recibió de inmediato el apoyo del Partido Social Cristiano (derecha) y este 5 de junio también se oficializó el respaldo del Partido Sociedad Patriótica (centroderecha), liderado por el expresidente Lucio Rodríguez (2003-2005)."¡Por un Ecuador sin miedo!" es una de las consignas más usadas por Topic desde que lanzó su candidatura. En entrevistas, el empresario ha señalado que es necesario optimizar el presupuesto estatal para mejorar la seguridad y apostar al uso de la tecnología para combatir la criminalidad. Afirma que su plan tiene como ejes la vigilancia de las fronteras, patrullaje en zonas peligrosas, control de las cárceles y trabajo de inteligencia.Eduardo MaruriÉl es otro de los empresarios que han anunciado su precandidatura a la Presidencia por el Centro Democrático (centroizquierda), que fuera parte de la coalición Unión por la Esperanza. El publicista, de 57 años, tiene una escueta carrera política como asambleísta entre 2007 y 2008, razón por la cual se considera a sí mismo como un outsider."No he estado tan involucrado en los problemas políticos, pero también eso me da la tranquilidad y la objetividad para poder ver las cosas con más calma y menos viralidad, menos pasión, con más tranquilidad, que creo que es lo que hace falta al país", consideró Maruri en una entrevista con el medio local El Universo.El precandidato indicó que las prioridades de su potencial Administración serán combatir la delincuencia y el narcotráfico, al que considera como un problema "transnacional" para el que es necesaria la "cooperación internacional".Otto SonnenholznerEl empresario y economista de 40 años ocupó entre diciembre de 2018 y julio de 2020 el cargo de vicepresidente, durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).La candidatura del exvicemandatario recibió el apoyo en primera instancia del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA, centro) y de Avanza (centroizquierda). Luego se sumó el respaldo de Izquierda Democrática (centroizquierda).Asimismo, la Plataforma por la Democracia, que nuclea a diferentes organizaciones políticas, sociales y gremiales, anunció su adhesión a Sonnenholzner, ya que encontraron en él un candidato "que se compromete a trabajar por combatir la inseguridad, generar empleo, garantizar el acceso directo a la salud, la educación y apoyo a los emprendimientos como alternativa económica de desarrollo".En apariciones en la prensa, Sonnenholzner ha mencionado que la situación del país no admite divisiones por ideologías ni improvisaciones, por lo que demanda la unión por objetivos. Al igual que el resto de los candidatos, el economista se ha enfocado en resolver la inseguridad que golpea a la sociedad ecuatoriana como una prioridad.Fernando VillavicencioEl exparlamentario y periodista anunció que será candidato a la Presidencia, con el apoyo de las agrupaciones políticas Gente Buena y Movimiento Construye (centro).Villavicencio también puso el foco en corregir la inseguridad que vive el país y su impacto en la economía y el empleo, consigna El Universo. Propone combatir todos los ámbitos de la economía criminal, así como la corrupción, las "mafias políticas" y el crimen organizado.Salvador QuishpeEl nombre del exparlamentario surgió como uno de los precandidatos a la Presidencia por Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), luego de recibir el apoyo de federaciones indígenas y campesinas de la provincia de Zamora Chinchipe (sur), de la cual fue Quishpe fue prefecto."Invitamos a todas las organizaciones de centroizquierda a unirnos con los sectores sociales y productivos para juntos garantizar mejores días para el Ecuador", indicó el exasambleísta en redes sociales.Yaku PérezEl líder indígena, que quedó tercero en las presidenciales de 2021 en representación de Pachakutik, será candidato en los comicios del 20 de agosto por la alianza conformada por Unidad Popular, Democracia Sí y Somos Agua, organizaciones políticas de izquierda.Según reportó El Universo, Pérez aseguró que su propósito será combatir la delincuencia y la corrupción en la corta gestión de año y medio que podría tener por delante si gana las elecciones.Por su parte, la Conaie manifestó que no se va a sumar al Pachakutik en el apoyo a la candidatura de Pérez.Daniel Noboa AzínEl empresario y exasambleísta guayaquileño, de 35 años, es hijo de Álvaro Noboa Pontón, uno de los hombres de negocios más ricos de Ecuador, cuya fortuna rondaría los 1.000 millones de dólares, estima el diario digital local La República.El candidato, que formó el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), apunta a que "la seguridad, el desarrollo económico, el empleo y la salud" están en juego en las próximas elecciones. Ante ello, se presenta como un "hombre de proyectos, que no se rinde y no renuncia" con quien el país podrá "por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía".Álvaro Noboa PontónEl empresario anunció el 29 de mayo que sería candidato a la Presidencia, al igual que su hijo Daniel. Será la sexta vez que se postule al cargo."El pueblo del Ecuador está atravesando momentos muy difíciles, por ello he aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar con ellos, con los ecuatorianos, como presidente de la República del Ecuador", aseguró Noboa en redes sociales.

https://sputniknews.lat/20230523/la-inseguridad-el-problema-que-puede-cambiar-el-eje-en-las-nuevas-elecciones-en-ecuador-1139743241.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, política, otto sonnenholzner, yaku pérez, pachakutik, candidatura, candidatos