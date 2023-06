https://sputniknews.lat/20230606/la-parte-superior-de-la-central-hidroelectrica-de-kajovka-ha-sido-destruida-por-bombardeos-1140251001.html

La parte superior de la central hidroeléctrica de Kajovka ha sido destruida por bombardeos

La parte superior de la central hidroeléctrica de Kajovka ha sido destruida por bombardeos

La parte superior de la central hidroeléctrica de Kajovka —cercana a la planta nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa— fue destruida por los... 06.06.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el funcionario, la presa del embalse no fue destruida, a pesar de que en redes sociales circularon versiones en las que se afirmaba que toda la represa había sufrido daños. "Hubo varios impactos a las dos de la madrugada en la parte superior de la central hidroeléctrica, donde se encuentran los flashboards, donde están las válvulas, y quedó destruida. La presa no fue destruida, y esto es muy bueno", dijo Leóntiev.Según información oficial, el nivel del agua tras la destrucción subió 2,5 metros río abajo. Los servicios de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar y las autoridades afirman que no es necesario desalojar a la población local. En semanas recientes, la Administración local de la región advirtió que la planta nuclear corre el peligro de sufrir una inundación en caso de que se rompa o resulte dañada la presa Kamianka-Dniprovska, lo cual es posible debido al incremento crítico de los niveles de agua del embalse de Kajovka que acaba de ser parcialmente afectado este 6 de junio.En mayo pasado, el alto funcionario de la Administración regional de Zaporozhie, Vladímir Rógov, denunció que los bombardeos desde el lado ucraniano hacia la central hidroeléctrica de Kajovka representan un riesgo para la zona. En caso de que la presa falle cerca del lado de Kamianka-Dniprovska, dijo Rógov, la planta nuclear de Zaporozhie también podría quedar inundada. Según él, "el régimen de Kiev busca anegar intencionalmente las zonas del lado izquierdo" para cruzar el río Dniéper y, entre otras cosas, "apoderarse de la planta nuclear de Zaporozhie".

