https://sputniknews.lat/20230606/los-claroscuros-para-mexico-tras-la-decision-de-la-opep-de-mantener-los-recortes-de-petroleo-1140272363.html

Los claroscuros para México tras la decisión de la OPEP+ de mantener los recortes de petróleo

Los claroscuros para México tras la decisión de la OPEP+ de mantener los recortes de petróleo

México es uno de los países más importantes en el mercado petrolero de la región latinoamericana. Por ello, las decisiones de la OPEP+ lo hacen proclive a los... 06.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-06T23:33+0000

2023-06-06T23:33+0000

2023-06-06T23:52+0000

economía

petróleo

opep

opep+

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

méxico

eeuu

washington

hidrocarburos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/06/1140269528_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_78ccc5c62a41fe2bb314ab207ea1be2d.jpg

El 4 de junio, la OPEP y sus aliados —es decir, los miembros de la OPEP+— acordaron mantener sus recortes de producción de petróleo estipulados para este año y hasta diciembre de 2024, que se deben ubicar en un nivel de 40,46 millones de barriles diarios (b/d). De esta manera, la reducción de producción petrolera de la OPEP+ durante el próximo año será de 1.396 millones de barriles por día. Según los integrantes de la organización, esto fue acordado para mantener la estabilidad del mercado petrolero, así como "garantizar la previsibilidad del [mismo] a largo plazo".Debido a que el mercado pudiera estar subabastecido, "los precios serán más altos y los precios continuarán más arriba", asegura a Sputnik Rajan Vig, fundador de Grupo Indimex, firma dedicada a operaciones con productos refinados y gases licuados en México y América Latina. Esto se debe, en parte, a la cercanía de México con Estados Unidos en esta materia.En contraste, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas, expone que los efectos positivos y negativos en el país latinoamericano se verán reflejados en línea con lo que ocurra en la evolución del libre mercado hacia una organización de mercado."Habrá que ajustarse, habrá que aprovechar el aumento del barril de petróleo porque esto siempre beneficia a México. Es decir, le permite fortalecer su presupuesto y obtener los recursos necesarios para financiar el desarrollo que ahorita se está viviendo muy claramente", comenta en una charla para este medio.Estrategias para MéxicoVig es enfático en que el mercado mexicano de hidrocarburos está protegido ante los posibles movimientos por las decisiones de la OPEP+, pero dice que todavía hay tareas por hacer."En realidad, México depende mucho del uso de hidrocarburos para el funcionamiento del sector energético (...). Hoy en el país latinoamericano se genera cierta cantidad de crudo y se manda al exterior para refinar. Lo que puede considerar el Gobierno es manejar los impuestos que están asociados con el movimiento de productos refinados en la nación para no tener un incremento tan alto en el precio, que afectará al cliente final, es decir, a la población mexicana", precisa el experto.Según el Plan de Negocios 2023- 2027 de Petróleos Mexicanos (Pemex), el proceso de crudo para este año llegará a 995.000 barriles diarios pero, para el año siguiente, prevé rebasar el millón de barriles. El último dato de la mezcla mexicana de importación mostraba que el precio por barril era de 66,43 dólares.Sumado a lo anterior, Rojas señala que el Gobierno mexicano ya está siguiendo estrategias para respaldar y fortalecer a la industria petrolera nacional, a través de medidas como la rehabilitación de las refinerías en las que, según información de la Secretaría de Energía, se han invertido alrededor de 62.000 millones de pesos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.Además, impulsa "el sistema de trenes para aprovechar el petróleo y movilizar el Corredor Transístmico y que este se convierta en un nodo importante a nivel geoeconómico", explica.Esto causaría un efecto multiplicador, con el que las ganancias se pueden invertir en obras públicas y apoyos para la sociedad.¿Qué pasará a nivel mundial?En la reunión de la OPEP+, Arabia Saudita mantendrá sus niveles de producción bajo las reducciones existentes de 10,478 millones de barriles de petróleo, que es uno de los recortes más profundos en la historia de la organización.Para el fundador de Grupo Indimex, esto es primordial para entender lo que ocurrirá, al menos, hasta la próxima reunión, que se celebrará en Viena el 26 de noviembre de este año."La razón justamente es porque Arabia Saudita depende mucho de la venta de petróleo para generar ganancias en su economía. En este momento está buscando otras fuentes para atraer inversión en su país (...). La estrategia fue, quizás, de alto riesgo, pero puede tener una gran recompensa dependiendo cómo van los precios en los últimos meses. Ahora está funcionando como el 'lobo soltero' en este sector", precisa.Vig agrega que, en los siguientes meses, se revisará el mercado para ver si las acciones saudíes surtieron efecto en el mercado. "Si no funciona, deberá repensar y reconsiderar su decisión. Como es muy riesgoso, si los precios no se incrementan, pierden una oportunidad en el mercado. Lo que busca en la actualidad es controlar los costos más que tenerlos más altos".En tanto, Rojas menciona que se deben considerar los movimientos geopolíticos donde el mundo ya no solo gira alrededor de las decisiones de Washington."No debemos olvidar que Medio Oriente y Asia están haciendo una reconfiguración porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de imponer sus políticas o intervenir sistemáticamente en esos países. Es decir, la unilateralidad ya no es un hecho o algo que podamos dar por sentado en el mercado mundial", destaca.Lo anterior va en contra del plan de la Casa Blanca para una mayor industrialización del país norteamericano."Eso le puede afectar en la capacidad de recuperación que está ahorita desarrollando, pero vamos a ver todo ese balance, esta reestructuración multipolar", concluye el doctor en economía.

https://sputniknews.lat/20230605/la-decision-de-la-opep-hara-mas-estable-el-precio-del-petroleo-en-el-mercado-mundial-1140231063.html

https://sputniknews.lat/20230507/la-industria-petrolera-de-mexico-entre-el-sueno-de-la-autosuficiencia-energetica-y-la-deuda--1139141862.html

https://sputniknews.lat/20230516/argentina-reanuda-exportacion-de-petroleo-a-chile-a-17-anos-del-ultimo-envio-1139527163.html

méxico

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

petróleo, opep, opep+, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, méxico, eeuu, washington, hidrocarburos