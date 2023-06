https://sputniknews.lat/20230606/mantener-la-unidad-amlo-habla-sobre-reunion-con-politicos-de-morena-rumbo-a-las-presidenciales-1140265425.html

"Mantener la unidad": AMLO habla sobre reunión con políticos de Morena rumbo a las presidenciales

"Mantener la unidad": AMLO habla sobre reunión con políticos de Morena rumbo a las presidenciales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunió con más de una veintena de políticos pertenecientes a su partido, Movimiento de... 06.06.2023, Sputnik Mundo

El encuentro fue el 5 de junio en un restaurante del Centro Histórico, cerca de Palacio Nacional, sitio donde reside el mandatario latinoamericano con parte de su familia.Acerca de los participantes, López Obrador señaló que acudieron los gobernadores morenistas, con excepción de Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, quien no acudió por motivos de salud."Estuvieron también dirigentes de Morena, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo es gobernador de Sonora; el presidente del partido [Mario Delgado], la secretaria [Citlalli Hernández], Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum", agregó.El presidente de México reiteró que no tiene favoritismos hacia ningún político perteneciente a su partido. "He hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición", subrayó.Este encuentro ocurre después de que el 4 de julio se celebraran elecciones en Coahuila y el Estado de México. En esta última entidad triunfó Delfina Gómez, de Morena, quien será la próxima gobernadora y así concluirán casi 100 años de mandatos encabezados por hombres que militaron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).En el caso de Coahuila, estado ubicado al norte de México, ganó Manolo Jiménez, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, quien se impuso ante el abanderado de Morena, Armando Guadiana.El pulso hacia las elecciones presidencialesEn un sondeo realizado por la encuestadora Enkoll para el diario El País y W Radio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se impone cómodamente sobre el resto de los precandidatos del oficialismo. Morena duplica a la oposición en intención de voto.Sheinbaum, ampliamente considerada la candidata que impulsa el presidente mexicano López Obrador, obtiene el 45% de las preferencias, mientras que su más inmediato competidor, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consigue el 29% de los apoyos.En tercer lugar, entre los favoritos del electorado del oficialismo aparece el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien milita en el Partido del Trabajo (PT), uno de los socios parlamentarios de Morena.Muy lejos, cierran la lista el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (8%), y el senador Ricardo Monreal, con un 6%. Si bien Sheinbaum y Ebrard llevan varios meses haciendo campaña de manera no oficial por todo el país, Morena todavía no ha definido la fecha de realización de la encuesta interina para elegir a su candidato presidencial.

