https://sputniknews.lat/20230606/moscu-llama-a-iniciar-arbitraje-en-la-onu-contra-eeuu-por-problemas-de-visados-1140275220.html

Moscú llama a iniciar arbitraje en la ONU contra EEUU por problemas de visados

Moscú llama a iniciar arbitraje en la ONU contra EEUU por problemas de visados

Moscú continuará trabajando para iniciar un arbitraje en la ONU contra EEUU debido a la no emisión de visados, declaró el representante de la Cancillería rusa... 06.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-06T18:11+0000

2023-06-06T18:11+0000

2023-06-06T18:11+0000

internacional

piotr ilichov

eeuu

rusia

visados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0b/1137990481_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_fadd38adfbb67abcdaa11f4789d977b2.jpg

Ilichov señaló que los representantes de Rusia plantean esa cuestión en cada reunión de la sexta comisión, así como en cada reunión del comité de relaciones con los países anfitriones. "Vamos a seguir trabajando, pero el secretario general tiene que iniciarlo", ha subrayado. Anteriormente, Antonio Guterres aseguró en una entrevista con Sputnik que dudaba que el lanzamiento del arbitraje contra Estados Unidos ayudara a resolver el problema de la emisión de visas para los diplomáticos de Rusia. Explicó que "el arbitraje no podrá prever ninguna medida coercitiva" contra Washington. A finales de abril, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visitó la sede de la ONU para participar en las actividades del Consejo de Seguridad. El ministro no estuvo acompañado esa vez por un grupo de periodistas, ya que Estados Unidos no les emitió a tiempo las visas. No es la primera vez, cuando el arribo de rusos es problemático por falta de visas. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre, Serguéi Lavrov solicitó a sus colegas dejar de recordar a Estados Unidos que la delegación rusa necesita visados para poder asistir a la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York. El canciller ruso aseguró que "los estadounidenses saben sus obligaciones".

https://sputniknews.lat/20230425/negarle-visas-a-periodistas-rusos-exhibe-la-manera-mafiosa-con-la-que-eeuu-actua-en-los-organismos-1138592996.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

piotr ilichov, eeuu, rusia, visados