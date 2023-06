https://sputniknews.lat/20230606/occidente-alienta-el-uso-de-armas-suministradas-a-ucrania-para-atacar-territorio-ruso-1140242873.html

Occidente alienta el uso de armas suministradas a Ucrania para atacar territorio ruso

Según el general estadounidense, Washington y sus aliados occidentales han estado enviando importantes cantidades de armamento y municiones al país como parte de su guerra de poderes contra Rusia.Moscú puede ofrecer una respuesta eficaz a la amplia gama de apoyo militar otorgado al régimen de Kiev, dijo a Sputnik Boris Rozhin, experto militar del Centro de Periodismo Político-Militar, un think tank ruso independiente que estudia asuntos militares.Occidente sigue suministrando a Ucrania ayuda militar para reforzar las capacidades ofensivas del Ejército ucraniano, crear un "puño mecanizado para embestir" a las formaciones de combate rusas y lograr algunos resultados operativos, comentó Rozhin, pero los últimos acontecimientos demuestran lo contrario.El 5 de junio, Kiev perdió hasta 1.500 soldados y 28 tanques y vehículos blindados de combate durante un "intento de ofensiva a gran escala en dirección al sur de Donetsk", de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. Un día antes, las autoridades rusas también reportaron bajas del lado ucraniano. Amplia gama de armas suministradas por OccidenteEl régimen de Kiev dispone en la actualidad de un amplio arsenal de diversos tipos de armas ofensivas suministradas por Occidente, declaró a Sputnik Yuri Knutov, historiador militar y publicista.Entre ellas, un arsenal de diversos sistemas de artillería de largo alcance: obuses M777, obuses franceses Caesar, cañones suecos de ruedas Archer de 155 mm, obuses alemanes autopropulsados de largo alcance Panzerhaubitze 2000, los obuses polacos Krab y checos Dana, en otros. Además, según el director del Museo de las Fuerzas de Defensa Antiaérea de Rusia, Ucrania ha recibido sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, como el Himars (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), con un alcance de hasta 80 kilómetros y la posibilidad de ser guiados por GPS. El enemigo recurre activamente a estos sistemas para atacar puestos de mando, cuarteles generales y objetivos individuales detrás de las líneas enemigas.Desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y sus aliados también han enviado a Kiev vehículos blindados, principalmente tanques Leopard 1 y Leopard 2. Al régimen de Kiev se le han enviado desde los producidos entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, hasta los modernos. Y lo que es más importante, Ucrania dispone de sistemas de defensa antiaérea. Entre ellos se encuentra el sistema británico de defensa antiaérea de corto alcance Starstreak que, portátil o montado en vehículos, es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de unos siete kilómetros y a una altitud de unos cinco kilómetros. También hay sistemas estadounidenses montados en Humvees de características similares.Boris Rozhin se refirió a la amplia gama de apoyo militar que se está enviando al Gobierno de Zelenski, destacando misiles como el Storm Shadow suministrado por el Reino Unido, misiles para Himars, sistemas occidentales de defensa antiaérea de diversos niveles operativos y tácticos, como el Avenger de fabricación estadounidense, o los sistemas de defensa antimisiles Patriot de Estados Unidos. Estos últimos están siendo enviados a las autoridades de la capital ucraniana para compensar las enormes pérdidas ya sufridas por la defensa aérea de ese país, declaró.También se están enviando diversos equipos de ingeniería destinados a la limpieza de campos de minas. En cuanto a la aviación, se han enviado varias docenas de cazas MiG-29 y aviones de ataque Su-25 desde Europa del Este. El siguiente paso parece ser el suministro de cazas de fabricación occidental, aparentemente para finales del verano-otoño de este año. Mientras tanto, se sigue hablando sobre misiles de largo alcance que se entregarán a Ucrania, con conversaciones en curso sobre el suministro de armamento con un alcance de 500 kilómetros o más desde Francia y Alemania, aclaró el experto militar.Además, en los últimos tiempos se ha formado una coalición internacional para proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16, el caza de su elección, y entrenamiento. Varios países se han ofrecido voluntarios para dar adiestramiento a los pilotos ucranianos, pero aún no se ha decidido cuál de ellos proporcionará los aviones ni cuándo.Sin embargo, Rusia ha repelido con éxito los intentos de Kiev de obtener una ventaja con este tipo de armamento, aseguró Boris Rozhin, quien puso como ejemplo cómo los tan cacareados sistemas de defensa Patriot han sido destruidos con éxito con el uso del misil hipersónico ruso Kinzhal.Las Fuerzas Armadas rusas pueden contar con varios obuses, tanto remolcados como autopropulsados, según Rozhin. En cuanto a los tanques, está el principal, el T-72, junto con un mayor número de T-90, así como varios tanques más antiguos, como el T-52 y el T-55.Todos ellos han demostrado excelentes resultados durante las operaciones de combate en el marco de la actual operación militar especial en Ucrania.Rusia dispone del arsenal necesario para resistir cualquier contraofensiva de Kiev, señaló Yuri Knutov, añadiendo que la artillería rusa ha sido dotada de un software, instalado en tabletas y teléfonos, que permite alcanzar objetivos con el primer ataque."También utilizamos activamente bombas aéreas corregidas o guiadas con un peso de hasta 500 kilogramos, que pueden cubrir una distancia considerable sin que la aeronave entre en la zona de cobertura de la defensa aérea enemiga y destruir objetivos con una precisión de unos 7-10 metros", explicó KnutovYa se trate de sistemas de defensa antiaérea, como los complejos Kub-M2, Kub-M3, Buk-M2, S-300, el sistema de misiles antiaéreos Pantsir, o de sistemas de guerra electrónica que interfieren los cuadricópteros y los canales de comunicación, etc., todo está disponible para "desgastar al enemigo", desangrarlo y, luego, empezar a avanzar, dijo Knutov.Occidente quiere recuperar sus armasAnte el constante clamor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por más armas en medio de las afirmaciones de Estados Unidos de que Kiev ha recibido suficientes para una contraofensiva, Boris Rozhin subrayó:En cuanto a los objetivos de Ucrania, dice, Occidente no está especialmente interesado en ellos porque confía en sus propios objetivos y ahora quiere recuperar todas esas entregas de armas con algunos resultados operativos concretos. "Por lo tanto, ahora se está incitando al régimen hacia una ofensiva, con el fin de mostrar al pagador que habrá un retorno de estas inversiones", señaló el experto. En eso coincide Yuri Knutov: Washington está utilizando a Kiev. "Ucrania no entiende que está luchando por los intereses de Washington y Bruselas. El destino de los ucranianos no preocupa a la OTAN, por lo que se está haciendo todo lo posible para aprovechar todos los recursos humanos de Ucrania para luchar contra Rusia, debilitarla y, luego, dividirla según el escenario yugoslavo", afirmó Knutov.En ese sentido, Estados Unidos y sus aliados siguen empujando al régimen de Kiev hacia una escalada de la conflagración regalándole nuevo armamento, al tiempo que descarta toda responsabilidad por el uso de este. Un ejemplo de ello es la utilización de esa "ayuda militar" por los saboteadores ucranianos que se infiltraron en la región rusa de Bélgorod a finales de mayo, dijo Knutov.Los saboteadores ucranianos que se infiltraron en la región rusa de Bélgorod a finales de mayo utilizaron vehículos y armas proporcionados originalmente a Kiev por Estados Unidos, Polonia, la República Checa y Bélgica, informó recientemente el diario estadounidense The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses anónimos familiarizados con los resultados de los servicios de inteligencia.En respuesta, los medios belgas informaron de que los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa del país se dirigirían a Kiev "a la primera oportunidad" para pedir explicaciones por el uso de armas de fabricación belga en Bélgorod por parte de un grupo de sabotaje e inteligencia ucraniano.Estas "habladurías" no deben tomarse en serio, dijo Boris Rozhin, añadiendo que es de dominio público quién, con qué fin y dónde se utilizan las armas suministradas por Occidente."Se trata de una acción puramente propagandística para mostrar a la población de los países occidentales que, supuestamente, Bruselas puede controlar al régimen de Kiev, e incluso puede detener el suministro de armas", añadió Knutov.Yuri Knutov aseguró que no es cierto que Occidente tenga algún tipo de control sobre las armas que se envían a Kiev, ya que, según informes, las armas suministradas al régimen ucraniano acaban en el mercado negro.Rusia ha criticado repetidamente a Washington y sus aliados por sus continuas entregas de armas al régimen de Kiev, señalando el peligro que suponen para la escalada de la crisis y la facilitación del contrabando de armas

