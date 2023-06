https://sputniknews.lat/20230606/por-que-yucatan-no-podria-convertirse-en-la-nueva-frontera-de-mexico-con-eeuu-1140236823.html

¿Por qué Yucatán no podría convertirse en la 'nueva frontera' de México con EEUU?

Yucatán es uno de los estados con mayor oportunidad de crecimiento en el sureste de México, derivado del 'boom' del sector inmobiliario y la construcción del... 06.06.2023, Sputnik Mundo

El gobernador de la entidad, Mauricio Vila, aseguró que Yucatán se convertirá en una nueva franja fronteriza con Estados Unidos por las inversiones y el nearshoring que han crecido gracias a que gran parte de las políticas económicas del Gobierno de López Obrador están enfocadas en esta zona del país. "Con esta infraestructura de las centrales termoeléctricas, el gas natural, el Tren Maya, el puerto y el aeropuerto, Yucatán y la Península de Yucatán tienen la gran oportunidad de convertirse en una nueva frontera con Estados Unidos para poder exportar productos a la Costa Este. ¿Por qué a la Costa Este? Porque [en la Oeste] representan el 18% de lo que se consume, pero en la Este, solamente el 6,5%. Tenemos una gran oportunidad", afirmó.Pero esto no es tan sencillo como parece, apunta Gómez Ayala."Difícilmente va a ocurrir eso para la actividad productiva en manufacturas. En términos de comercio, sí podría ser una frontera novedosa por la proximidad que traerá el desarrollo del Tren Maya con Estados Unidos, esto si los derechos de paso de la concesión operan de acuerdo con la normativa actual", expone en entrevista para Sputnik.Sin embargo, una de las vicisitudes a vencer para el sureste mexicano, especialmente a corto plazo, es la relación tan cercana entre el norte del país y Estados Unidos."Un reto es, de alguna manera, desplazar las fronteras que hoy existen de manera natural, ya que es muy complicado que desaparezcan en el corto plazo y que sean más abundantes en el sureste [de México] que donde operan en el norte del país", detalla el también director de Inteligencia de Datos de la Fundación Dondé."Si no tienes energía, no puedes operar"El economista especializado en análisis macroeconómico aplicado y finanzas públicas refiere que, si bien Yucatán es uno de los estados de México con mejor posicionamiento respecto a la disponibilidad de agua, fuerza laboral y seguridad pública para que el nearshoring se desarrolle positivamente, aún se requiere forjar la infraestructura necesaria en materia energética."Un tema crítico es en la parte de la electricidad. Hay que tener muy presente que, como el propio gobernador señala, es necesario que se desarrollen los proyectos de ciclo combinado, porque lo primero (...) que demandará energía eléctrica será el propio Tren Maya", destaca.Gómez Ayala considera que, en la actualidad, la capacidad de generación de energía en la región es insuficiente tan solo para abastecer de manera idónea. Por ello, es primordial encontrar estrategias para solucionar el tema y, posteriormente, dar cabida a más inversiones y a la instalación de plantas productivas de ese recurso.Se debe tomar en cuenta "la disponibilidad de plantas generadoras porque es todo un tema construirlas y todo lo que conlleva". Además, dice, "es importante que estas estén conectadas a un flujo constante continuo de gas natural [que se puede sustentar con el plan proyecto Cuxtal II] (...), pero es relevante que esté en marcha y que el recurso llegue de manera continua al sur del país porque, de otra manera, aunque las plantas de generación existan, la interrupción de los procesos puede ser fundamental para que no sea una buena idea para las empresas colocarse en esa región. Si no tienes energía, no puedes operar".El especialista ahonda que ese es uno de los puntos en contra para la entidad y el resto del sureste mexicano, ya que esa barrera no existe en el norte del país, que está geográficamente más cerca de Estados Unidos.Sin embargo, una ventaja que tiene Yucatán es que, si desarrolla de manera más o menos veloz su estrategia de generación eléctrica, puede dar mayor certidumbre a las industrias frente a la capacidad adicional que, en algún momento, requerirán los estados norteños y centrales de México."Creo que esa es la gran diferencia: una vez que se saturan los centros de consumo y demanda de energía del centro y norte del país, qué tan capaces van a ser, ahí mismo, de anticiparse a la planeación del sureste. Esa será la competencia real", precisa Gómez Ayala.¿Y los salarios?En ocasiones, cuando llega una nueva empresa a cualquier país —especialmente a México—, es probable que solicite personas trabajadoras por un salario mínimo, nada comparado con lo que pagan en otras naciones.Pero, de acuerdo con el experto, en el caso del nearshoring en el país, los sueldos están protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)."No será sencillo que México se posicione en esta ola por una ventaja de mano de obra relativamente más barata. Yo creo que eso fue un impulso de política pública cuando recién empezó el Tratado de Libre Comercio [TLCAN], pero no es algo que prevalezca en el apetito del nearshoring considerando las previsiones [del actual pacto comercial] y la evolución de la industria de manifactura mexicana, que es de altísimo valor. De hecho, el contenido de la producción nacional es bastante alto comparado contra otros centros productivos a nivel mundial en mercados emergentes", pondera el especialista.Gómez Ayala detalla que esa es la razón por la que las industrias se acercan a México."El país tiene la reputación de ser un centro productivo de mucho valor y cercano a Estados Unidos (...). Sin embargo, es un reto regulatorio para las autoridades que esto no se convierta en una [situación] de generación, de capacidad productiva, a costa de bajos salarios para la población. Creo que la gran ventaja negociadora para el sector laboral del país está en las previsiones del propio tratado", declara.Industrias que podrían tener auge en el suresteSi las condiciones comienzan a ser aún mejores para las industrias en Yucatán, algunas de las que podrían tener mayor auge con el Tren Maya y a futuro son las enfocadas en restaurantes, hoteles, construcción y textil."Con la información que tenemos ahora y la incertidumbre, es difícil pensar en otro tipo de manufacturas de mayor valor como aeroespacial o automotriz, ya que no tiene desarrollo por las cadenas de suministro que se requieren. Por ejemplo, si pensamos en los parques industriales de Durango, tiene toda la red de proveeduría de servicios complementarios y de mantenimiento que requieren estas industrias", menciona el especialista."Será difícil que Yucatán sea más atractivo en este tipo de sectores. Pero, para que las industrias estén más conectadas a las actividades productivas del Estado, podría haber una oportunidad si las condiciones relacionadas con todos los retos son favorables para el estado", concluye.

