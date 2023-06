https://sputniknews.lat/20230607/armando-benedetti-el-camaleon-politico-que-encendio-la-polemica-en-el-gobierno-de-petro-1140277284.html

Armando Benedetti, el camaleón político que encendió la polémica en el Gobierno de Petro

Con su escandalosa salida del Gobierno de Gustavo Petro, el exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, truncó una carrera política que lo había llevado a liderar uno de los procesos prioritarios para el Gobierno del Pacto Histórico: normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela.Benedetti, que había asumido el cargo en agosto de 2022, renunció a la representación colombiana en Caracas en medio de investigaciones sobre supuestas interceptaciones ilegales que habrían involucrado también a la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia. El Gobierno de Petro ya designó en el cargo a Milton Rengifo Hernández.El dirigente fue el primer embajador designado en el país caribeño desde que Bogotá y Caracas rompieran relaciones en 2015. Al iniciar su gestión, Benedetti se había comprometido a alcanzar 10.000 millones de dólares en intercambio comercial y a beneficiar a más de ocho millones de colombianos que viven en la frontera entre ambos países.Sin embargo, no pudo alcanzar sus objetivos. De acuerdo a la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol), solo en el primer trimestre de 2023, el intercambio comercial entre ambos países fue de 187 millones de dólares. Si bien se observa un significativo incremento del 150% de las exportaciones venezolanas hacia Colombia, las cifras aún no serían suficientes para alcanzar la meta trazada por el exembajador.Es que las cifras planteadas públicamente por Benedetti fueron incluso relativizadas en su momento por el propio ministro de Comercio, Germán Uraña, que señaló que el comercio binacional podría alcanzar, en 2023, entre 1.800 y 2.000 millones de dólares y, al término del mandato de Petro, podrían esperarse entre 4.000 y 4.500 millones.De periodista a embajadorNacido en Barranquilla, Benedetti trabajó como comunicador y periodista: fue coordinador de Telecaribe en Bogotá, formó parte de la redacción del diario El Tiempo y se desempeñó como reportero del Noticiero QAP.El primer acercamiento de Benedetti con la política se dio en 1991, cuando fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente convocada ese año. Su primer cargo llegó en el período 1998-2000, cuando ocupó el cargo de concejal de Bogotá por el Partido Liberal.En 2002 se convirtió en representante a la Cámara por Bogotá, aún dentro del Partido Liberal. Mantuvo el curul hasta 2006, año en que se alejó del PL para incorporarse al Partido de la Unión por la Gente —fundado para apostar a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010)— y resultó electo senador.Benedetti se desempeñó como congresista hasta 2022 pero en octubre de 2020 volvió a renunciar a su partido, esta vez para unirse a Colombia Humana, el movimiento progresista liderado por Gustavo Petro.Una figura rodeada de polémicasLa figura de Benedetti no está alejada de la polémica. Si bien en su renuncia publicada a través de Twitter, destacó la "defensa de los derechos de los más desfavorecidos y la denuncia de la violencia sistemática", realizada por Petro en el país, el dirigente ha realizado escandalosas declaraciones a la prensa tras su salida del Gobierno.No es la primera ocasión en que Benedetti se encuentra inmerso en una polémica. De acuerdo a El Espectador, al momento de convertirse en embajador el político se encontraba bajo investigación en al menos cuatro causas.Una vez que el excongresista tomó posesión como embajador, mantenía investigaciones relativas a un presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia que fueron remitidas de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.Una de las acusaciones radica en un presunto interés indebido en contratos y tráfico de influencias relacionados con hechos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).Otro de los expedientes acusaba al dirigente de enriquecimiento ilícito mientras ejercía como senador, por lo que la justicia le solicitó justificar su patrimonio.Un tercero —conocido como "chuzadas" (escuchas telefónicas)— involucraba al excongresista en un caso destapado en 2018 en el que miembros de la fuerza pública y funcionarios ministeriales fueron acusados de interceptar comunicaciones de forma ilegal.El exsenador también había sido vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht, aunque el expediente fue archivado.

