China y Francia trabajan en una solución de paz para Ucrania

Ambas partes coincidieron en "seguir creando las condiciones" que les permitan "encontrar una solución política" a las tensiones en Europa del Este, respetando "sus respectivas posiciones", de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la Cancillería de China.Apenas hace unos días, el enviado especial de China para la región Euroasiática, Li Hui, afirmó que existen "dificultades" para iniciar mesas de diálogo entre las partes involucradas, tras una gira de trabajo que realizó por Europa.Pese a ello, insistió en que Pekín mantiene una "postura objetiva" y que "está del lado de la paz".La declaración conjunta de Francia y China se da en medio de tensiones generadas por el supuesto rechazo del presidente Emmanuel Macron para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) abra una oficina en Japón.De acuerdo con fuentes consultadas por el diario Financial Times, la intención de extender el campo de acción de la Alianza atlántica a suelo japonés forma parte de una estrategia para frenar la creciente influencia china en la región euroasiática.Funcionarios franceses declararon que Macron se niega a la expansión de la OTAN en línea con el llamado que hizo París hace un par de meses para que Bruselas no se involucre en conflictos geopolíticos que no le competen, en este caso, el del Estrecho de Taiwán.Sobre la posible apertura de una oficina otanista en Japón, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, aseguró que la región asiática está completamente fuera del campo de acción de la OTAN y recordó que los países de dicha zona se oponen a la extensión de la Alianza en esa zona. "La mayoría de los países de la región gozan de una posición muy clara sobre el tema, se pronuncian en contra de la creación de diferentes bloques militares en la región, no aprueban la extensión de 'los tentáculos de la OTAN' por Asia, no aceptan la reproducción del contrarresto de bloques en Asia y no permitirán la repetición de guerras frías o calientes en Asia", recalcó Wenbin.

