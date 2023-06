https://sputniknews.lat/20230607/el-conflicto-en-ucrania-es-artificial-y-alimentado-por-la-industria-militar-de-eeuu-1140291418.html

"El conflicto en Ucrania es artificial y alimentado por la industria militar de EEUU"

07.06.2023

Agregan que en caso de la victoria en las elecciones presidenciales, Kennedy Jr. centrará sus esfuerzos en iniciativas de paz. Además, el candidato tiene la intención de entablar un diálogo con Rusia sobre nuevos acuerdos de control de armamento en nombre del "desarme gradual de todos los países".En sus palabras, Estados Unidos jugó un papel importante en incitar a Rusia a lanzar una operación militar especial, provocándola con movimientos hostiles desde la década de 1990.El político estadounidense cree que en el momento en que EEUU deje de seguir el camino de la escalada deliberada del conflicto ucraniano y empiece a buscar la paz, Rusia mostrará su voluntad de comprometerse y hacer las paces. Una paz así, de acuerdo con Kennedy Jr., "respetaría la soberanía ucraniana, así como los intereses de seguridad rusos".No es la primera vez cuando Robert F. Kennedy Jr. enfatiza el papel destructivo de EEUU en el conflicto en Ucrania. El 5 de junio, el aspirante de la candidatura presidencial demócrata subrayó que Washington debería poner fin a sus programas de armas biológicas en todo el mundo, incluida Ucrania, así como convocar a otras naciones para abordar este problema. Un día antes, el 4 de junio, culpó a Estados Unidos por prolongar intencionalmente el conflicto en Ucrania, con un saldo de miles de personas muertas, buscando cumplir con una misión geopolítica.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 para proteger a las personas que habían sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se podía reaccionar de otra manera.Moscú, durante 30 años, intentó acordar con la OTAN los principios de seguridad en Europa, pero solo le respondían con mentiras o con intentos de presionar sobre Rusia, mientras la Alianza Atlántica se ampliaba y se acercaba cada vez más a las fronteras rusas, pese a las protestas de Moscú, recordó Putin.Occidente insta constantemente a Rusia a negociar, a lo que Moscú está dispuesto, pero, al mismo tiempo, ignora las constantes negativas de Kiev al diálogo. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró en una entrevista con Sputnik que Moscú estaba dispuesto a considerar las propuestas de Kiev para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta las propuestas rusas y la situación "sobre el terreno", pero que el régimen ucraniano no estaba interesado en ello.

