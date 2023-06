https://sputniknews.lat/20230607/kajovka-ataque-terrorista-y-grave-crimen-de-guerra-de-kiev-tiene-varias-lecturas-1140290675.html

Kajovka: Ataque terrorista y grave crimen de guerra de Kiev tiene varias lecturas

07.06.2023

Ataque terrorista y crimen de guerraPara el analista militar y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, este ataque terrorista del régimen de Kiev tiene tres lecturas. "Es una operación militar claramente intencionada en la cual se comete claramente un crimen de guerra. Basta ir a la Convención de Ginebra, artículo 56 del protocolo adicional 1 de 1977, que dice que 'las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares eléctricas, no serán objeto de ataque, aun cuando estos objetos sean objetivos militares. El ataque puede causar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil'. Es decir, estamos claramente ante una acción que conculca la Convención de Ginebra, y por lo tanto hay que situarla como crímenes de guerra".Aguilar advierte que la segunda cuestión es militar. "Porque han sido tropas ucranianas que han lanzado los misiles, han utilizado un lanzacohetes múltiples, por lo tanto, han dañado tres tramos de la represa que ha provocado su derrumbe, y lógicamente la presión ha provocado la salida del agua que ha inundado el territorio que tiene alrededor. Estamos hablando de 22.000 personas [afectadas] en 14 poblaciones, y esto provoca ahora evacuación, puesta a salvo de gente, de documentos, de archivos".El analista incide en que "estamos hablando de un cambio en la propia geografía de ese frente con las consecuencias militares que tiene. ¿Para qué han hecho esto las tropas ucranianas? Muy sencillo, esto tiene claramente una intencionalidad: una vez que el embalse termine de drenarse y de salir toda el agua, en la parte superior del río [Dnieper] el nivel del agua será mucho menor, y por lo tanto, más fácil de atravesar en las operaciones de ofensiva que está llevando a cabo Ucrania de forma tan desastrosa desde hace 24 horas [por las lanzadas el 5 de junio]"."La segunda razón es que esas inundaciones obliguen al abandono de posiciones defensivas rusas porque las inunda el agua, y entre ello, cuestiones de polvorines, acumulaciones de munición, campos de minas. Es decir, fácilmente las posiciones rusas tendrán que retirarse unos kilómetros donde no les llegue el agua por la inundación. Luego esto se ve como una cierta ventaja táctica a la hora de operar en esa parte del frente. Por lo tanto, ¿quién podía tener la intención de hacer una cosa así para obtener un beneficio táctico? Pues lógicamente las fuerzas ucranianas, que son las que en este momento están operando en ese sentido", explica Aguilar."Por lo demás, que no nos engañen: todo eso está monitorizado, y tanto los servicios de monitorización de OTAN, como de los militares rusos, saben perfectamente quién y desde dónde se han lanzado los misiles. Por lo tanto, la intencionalidad militar existe. De hecho, a quien menos beneficia esta situación es a Rusia", deja claro el experto militar.

