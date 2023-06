https://sputniknews.lat/20230607/mexico-afirma-que-cancelar-la-cultura-rusa-es-evitar-la-posibilidad-de-crecimiento-espiritual-1140246364.html

México afirma que cancelar la cultura rusa "es evitar la posibilidad de crecimiento espiritual"

Prohibir a determinados artistas y obras por razones políticas evita el crecimiento espiritual y cultural de las personas, aseguró la secretaria de Cultura de... 07.06.2023, Sputnik Mundo

américa latina

🎭 arte y cultura

méxico

rusofobia

rusia

andrés manuel lópez obrador

sociedad

Al ser cuestionada sobre la tendencia a la cancelación de la cultura rusa —que ha llevado a países como Italia a prohibir el estudio de autores clásicos como Fiódor Dostoievski—, la encargada de la política cultural mexicana refirió que "todas las manifestaciones culturales son importantes y no podemos ser retrógradas en el campo de la libertad".Al respecto, consideró que México está a favor de la paz y del "respeto a las culturas y los pueblos de todas las naciones", en línea con lo que ha manifestado el presidente López Obrador de no sumarse a las sanciones occidentales contra Moscú por el conflicto en Ucrania. "No estamos de acuerdo con que se cancele [la cultura rusa], y se señale incluso a intérpretes, a sopranos, a directores de orquesta. Si la cultura tiene esa capacidad de unir, tenemos que apostar por ello", sostuvo la titular de la Secretaría de Cultura.También señaló que la dependencia que encabeza está abierta al diálogo, pues cree profundamente "que la cultura es capaz de unir a la humanidad"."Yo creo que hay que pensar en todas las posibilidades que da el arte. Todas las expresiones populares y de las expresiones musicales tienen que estar en diálogo. Y nosotros apostamos por la libertad, totalmente", sostuvo Alejandra Frausto.

méxico

🎭 arte y cultura, méxico, rusofobia, rusia, andrés manuel lópez obrador, sociedad