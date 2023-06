https://sputniknews.lat/20230607/ministra-de-cultura-de-mexico-nuestra-identidad-no-puede-ser-una-pieza-de-ornato--video-1140244058.html

Ministra de Cultura de México: "Nuestra identidad no puede ser una pieza de ornato" | Video

La cultura como transformación social ha sido uno de los ejes rectores de la gestión de Alejandra Frausto al frente de la Secretaría de Cultura de México.

Ante la gran cantidad de subastas de piezas arqueológicas prehispánicas en Europa y Estados Unidos, el Gobierno de López Obrador ha emprendido una cruzada para recuperar el patrimonio, que por ley pertenece al país latinoamericano. Por ello, las autoridades mexicanas se oponen abiertamente a que la identidad cultural de la nación se utilice para llenar colecciones privadas, y extranjeras o adornar residencias. El nuevo Gobierno mexicano, al que popularmente se le conoce como la Cuarta Transformación, ha hecho énfasis en la defensa de la riqueza histórica y cultural, desde el presidente exigiendo disculpas a la Corona Española por la Conquista hasta la campaña Mi patrimonio no se vende, un esfuerzo en conjunto de las Secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores para recuperar piezas arqueológicas sustraídas del país y que hoy se comercian en el mercado negro o en exclusivas casas de pujas por todo el mundo.Este negocio de subastas se trata de "un hecho profundamente doloroso y que atenta contra la cultura y la identidad de un país", principalmente contra pueblos y culturas originarias marginadas que "han sido comunidades que han sido despojadas de todo, porque hubo décadas de racismo, de exclusión, de neoliberalismo", dice la ministra."Es una idea de que todo es mercancía. Entonces, es una lucha también cultural, y lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos con los textiles, como lo hacemos con el valor que tiene el patrimonio textil de México que ha sido plagiado por marcas internacionales", afirma Frausto.En lo que va del sexenio que comenzó en 2018, se han logrado recuperar más de 11.700 piezas arqueológicas, incluida la preciada Pieza 9 ( también conocida como Portal del Inframundo), un objeto olmeca de casi una tonelada de peso robado hace décadas y que fue devuelto a México apenas el pasado 19 de mayo, tras años de negociación con el coleccionista privado que la retenía.Esta recuperación es "la más simbólica y grande" que se ha hecho en la Administración, sostiene la secretaria de Cultura, aunque existen otras piezas, como el valioso Penacho de Moctezuma, resguardado por las autoridades del Museo de Viena, que son de interés para el Gobierno mexicano."Se planteó en su momento, hubo una negativa por parte de las autoridades del museo. Entonces, yo creo que se tiene que ir abriendo ese diálogo […]. Nosotros no reconocemos los 'nos' o los imposibles cuando se trata de cultura, porque siempre con el diálogo podemos construir algo distinto", afirma la política de 51 años, al tiempo que comenta que piezas similares, de la misma época del Penacho, han podido viajar sin dañarse, en contraste con la imposibilidad técnica que argumentan el Museo de Viena y algunos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Pese al énfasis que ha hecho la actual Administración con el cuidado del patrimonio cultural, organizaciones internacionales como la Unesco han advertido de posibles daños a sitios históricos por la construcción de un proyecto prioritario para el presidente de México: el Tren Maya, a inaugurarse en diciembre de 2023. Sin embargo, para la secretaria de Cultura, esa obra será también "un corredor cultural que se está llevando a cabo de manera 100% de manera responsable con el patrimonio arqueológico".Según la funcionaria federal, la dependencia a su cargo fue la primera en avanzar en la zona de construcción del Tren Maya para reconocer zonas de riesgo y resguardar áreas donde no se habían hecho trabajos de excavación. Contrario a lo que se acusa, según Alejandra Frausto, la construcción de esta obra con una inversión de más de 300.000 millones de pesos ha permitido descubrir vestigios arqueológicos que "nos van a dar décadas de investigación, nos va a dar posibilidades de conocer a mucha más profundidad la cultura maya"."Nunca ha habido tantos arqueólogos reunidos en un proyecto, más de 300 arqueólogos trabajando a tiempo completo, estudiantes de arqueología, y se está capacitando también a la gente de la región porque no solamente importa el pasado, importa las culturas mayas actuales, contemporáneas", sostiene Frausto.El foco en las culturas originarias que resisten en la actualidad se percibe en la creación de proyectos como Original, surgido a partir de las denuncias contra marcas trasnacionales como Ralph Lauren y Carolina Herrera por apropiación cultural de textiles mexicanos, en actos que, según las firmas, son "homenajes".Pese a ello, activistas han denunciado que la Secretaría de Cultura no atiende de manera efectiva las demandas de artesanos y, al contrario, instrumentaliza la denuncia en favor de las mismas marcas trasnacionales con las que después colabora.Construir paz en contextos violentosAdemás de la protección al patrimonio cultural e histórico de México, la Secretaría de Cultura asumió el reto de descentralizar los recursos de este rubro para promover el desarrollo cultural de los 32 estados del país, y no concentrar todos los esfuerzos en la Ciudad de México. También sostiene que, desde que llegó al cargo, dio la instrucción de generar canales de comunicación con los creadores de todas las latitudes nacionales, de modo que, quienes no habían contado con apoyos como becas a la creación, pudieron recibir estos recursos.Según la secretaria, el Instituto Nacional de Bellas Artes (posteriormente integrado a la Secretaría de Cultura) concentraba el 97% de los apoyos a creadores en la capital. En su gestión, presume, el 78% de los beneficiarios de los programas de apoyo a la creación son acreedores a una beca por primera vez en su vida.Para Alejandra Frausto, los Semilleros Creativos, en conjunto con campañas como los Fandangos por la Lectura y la rehabilitación de 7.500 bibliotecas en todo el territorio nacional, han permitido "la construcción de paz a través de la cultura" y les ha permitido llegar a "donde la fisura social ha sido más profunda", al igual que la violencia y la injusticia.Pese a ello, la Secretaría de Cultura no ha logrado incrementar el nivel de lectura en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el índice de personas lectoras disminuyó un 12% en siete años, pese a estrategias implementadas por el Gobierno, como vender ediciones baratas de clásicos literarios.Aunado a ello, las autoridades culturales se enfrentan a un fenómeno cultural que ha cautivado a la juventud y ha generado todo un debate sobre la normalización de la violencia: los corridos tumbados o bélicos, una variante de los narcorridos surgidos en la Revolución Mexicana, popularizados en los 70 y que se han adaptado al contexto de violencia por la guerra contra el narcotráfico emprendida en años anteriores.Al respecto, la encargada de cultura del país apuesta por programas como los Semilleros para "generar conciencia a través de la cultura" y conectar con infancias y juventudes que "ya están pensando de otra manera".La diversidad como legadoAlejandra Frausto considera que su mayor aporte es demostrar que "sí hay de otra, que la violencia no es el camino" y que la cultura es la mejor herramienta para construir.Asimismo, opina que su labor principal es "ayudar a la mayor gente posible, a aquella que estuvo olvidada, aquella que no conocía sus derechos culturales" para "vencer las desigualdades del pasado en el sector cultural".En este sentido, una obra simbólica de esta apertura a la cultura en el actual Gobierno es el Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en el cual se invierten más de 10.000 millones de pesos e incluye la construcción de una nueva Cineteca Nacional, una Bodega Nacional de Arte, el Parque de Cultura Urbana (PARCUR) y la apertura de la Cuarta Sección del Bosque y la exresidencia de Los Pinos al público.Por ello, cree que uno de los mayores logros que han conseguido es poner la diversidad cultural como "la mayor riqueza de la humanidad", una afirmación que lograron que acordaran los ministerios de cultura de 193 países congregados en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult organizada por México en septiembre de 2022, en un esfuerzo que muchos creyeron imposible."La diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad y así lo tenemos que reconocer como riqueza. Si logramos vencer esta idea de exclusión, de racismo, de clasismo, de discriminación, creo que habremos aportado también mucho", concluye.

