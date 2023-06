https://sputniknews.lat/20230607/tucker-carlson-desconfia-de-la-version-de-kiev-volar-la-presa-de-kajovka-perjudica-mas-a-rusia-1140288561.html

Tucker Carlson desconfía de la versión de Kiev: "Volar la presa de Kajovka perjudica más a Rusia"

Tucker Carlson desconfía de la versión de Kiev: "Volar la presa de Kajovka perjudica más a Rusia"

El polémico periodista estadounidense Tucker Carlson aseguró que existen indicios para creer que Ucrania está detrás de los ataques a la central hidroeléctrica... 07.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-07T04:24+0000

2023-06-07T04:24+0000

2023-06-07T04:24+0000

política

seguridad

tucker carlson

volodímir zelenski

ucrania

eeuu

internacional

rusia

zaporozhie

📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/09/1139263605_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_1a173c22f582f64c76658b3285d32237.jpg

El derrumbe parcial de la presa inundó y afectó a poblaciones enteras y puso en riesgo a la central nuclear de Zaporozhie, según dijo Carlson, quien desconfía de las versiones occidentales que culpan a Moscú por lo ocurrido. "Esto fue intencional, no fue una táctica militar, fue un acto de terrorismo. La pregunta es: ¿quién lo hizo?", cuestionó. Por ello, dijo, "volar la presa puede ser malo para Ucrania, pero perjudica más a Rusia, y precisamente por esa razón, el Gobierno ucraniano ha considerado destruirla", continuó Carlson, citando un informe de diciembre del diario The Washington Post en el que un general ucraniano hablaba de usar lanzadores Himars de fabricación estadounidense para "probar el ataque" a la presa de Kajovka."Así que realmente, una vez que los hechos comienzan a llegar, se vuelve mucho menos un misterio lo que podría haber sucedido a la presa. Una persona justa concluiría que los ucranianos probablemente la volaron, al igual que usted asumiría que volaron el Nord Stream, el gasoducto de gas natural ruso el otoño pasado", mencionó Carlson. "Y, de hecho, los ucranianos lo hicieron, como ahora sabemos".El periodista acusó a buena parte de los medios de comunicación estadounidenses de mentir sobre lo sucedido con la central hidroeléctrica. "No perdieron el tiempo esta mañana acusando a los rusos de sabotear su propia infraestructura", dijo el comunicador, quien ironizó sobre las versiones que presentadores de noticias y actores políticos dieron sobre las presuntas razones del presidente ruso, Vladímir Putin, para volar la presa. "Putin lo hizo, Putin lo hizo, y la razón es simple: Putin es malvado y la gente malvada hace cosas malvadas por el puro placer de hacer el mal", dijo Carlson de forma sarcástica. "Esa fue su explicación", afirmó Carlson, quien criticó que no hubieran considerado la posibilidad de que Kiev hubiera volado la presa. Por su parte, Moscú ha rechazado todas las acusaciones en su contra y pidió a la comunidad internacional que se desarrolle una investigación seria y objetiva para determinar los hechos. El Gobierno ruso afirma que el Ejercito ucraniano perpetró estas agresiones con la finalidad de reagrupar sus fuerzas y provocar una catástrofe humanitaria en la zona, que está en constante disputa entre Kiev y Moscú desde que comenzó el conflicto en 2022. "Ucrania está dirigida por un hombre llamado Zelenski y él no pudo haber sido. Zelenski es muy decente para el terrorismo", bromeó. "En realidad, el señor Zelenski es un hombre muy bueno. El mejor realmente, como George W. Bush señaló una vez, es el Winston Churchill de nuestra generación. De todas las personas que hay en el mundo, nuestro amigo ucraniano del pants y de ojos saltones es el único incapaz de volar una presa". En su video, el periodista aprovechó el ataque a la presa para denunciar que la mayoría de los medios de Estados Unidos desinforman, al grado que los estadounidenses podrían ser el pueblo más desinformado del mundo. De acuerdo con Carlson, Twitter es la única plataforma donde se permite dar todo tipo de información.

https://sputniknews.lat/20230606/rusia-reitera-ante-la-onu-que-ucrania-ataco-la-central-hidroelectrica-de-kajovka-1140279262.html

https://sputniknews.lat/20230606/es-parte-del-plan-experto-militar-explica-para-que-kiev-destruyo-la-central-de-kajovka-1140263006.html

ucrania

eeuu

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, tucker carlson, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, rusia, zaporozhie, 📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka