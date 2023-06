https://sputniknews.lat/20230608/aerolinea-estatal-de-mexico-podria-llamarse-maya-si-no-hay-acuerdo-con-mexicana-informa-amlo-1140357135.html

Aerolínea estatal de México podría llamarse 'Maya' si no hay acuerdo con Mexicana, informa AMLO

Aerolínea estatal de México podría llamarse 'Maya' si no hay acuerdo con Mexicana, informa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que la nueva aerolínea estatal del país se llamaría 'Maya' en caso de que no se logre un acuerdo... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T18:57+0000

2023-06-08T18:57+0000

2023-06-08T18:57+0000

américa latina

aerolínea

méxico

andrés manuel lópez obrador

vicente fox

telegram

🏛️ compañías

secretaría de la defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/08/1140356385_0:190:1066:790_1920x0_80_0_0_edbbda4bae5aa7ac28d587bc51f96c2b.jpg

En conferencia de prensa, el mandatario indicó también que los aviones que pertenezcan a esa flota volarán a finales de 2023.López Obrador, quien abordó el caso en su diaria conferencia matutina, consideró que sería lamentable que no se resolviera el tema de la empresa antes de que concluya este 2023."¿Cuándo va a llegar una empresa particular a [adquirir] la marca? Lo hacemos porque es Mexicana y tiene que ver con la tradición. Es la línea aérea de México y en su caída son responsables Vicente Fox, [presidente de México entre 2000 y 2006], y el empresario Gastón Azcárraga", aprovechó para acusar el mandatario.El presidente de México destacó que un grupo de trabajadores de Mexicana de Aviación, asesorados por dos abogados, presentaron amparos para obtener una mayor indemnización de parte del Gobierno federal, esto tras el litigio que sostienen desde hace casi una década, cuando la aerolínea quebró."Ahora vamos a crear una empresa pública de aviación, ya está en proceso. Pero como existe todavía la posibilidad de rescatar la marca Mexicana de Aviación y al mismo tiempo hacer un poco de justicia a los trabajadores, se les propuso: 'Vamos a hacer un avalúo de cuánto vale la marca, nosotros la compramos y lo que se entregue, alrededor de 800 millones o 1.000 millones, se distribuye entre todos los trabajadores y es algo [de dinero]'", explicó.Una nueva línea aérea en MéxicoEl 18 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución que establece crear la compañía, bautizada como "Aerolínea del Estado Mexicano".La empresa había sido anunciada en octubre pasado por el presidente López Obrador, quien adelantó que la aerolínea de bandera estaría controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que no ha parado de sumar tareas y poder durante el actual sexenio, pues estuvo a cargo de la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y desarrolla una base aérea comercial en Tulum, entre otras labores.En la resolución ejecutiva se explica que el propósito de la firma es "mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado en que existe demanda, lo que representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, además de que se fortalecerá la captación de divisas e inversiones nacionales y extranjeras".

https://sputniknews.lat/20230530/mexico-se-alista-para-regresar-a-la-categoria-1-en-seguridad-aerea-con-nuevas-rutas--video-1139789450.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aerolínea, méxico, andrés manuel lópez obrador, vicente fox, telegram, 🏛️ compañías, secretaría de la defensa