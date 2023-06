Central nuclear de Zaporozhie: no hay que entrar en pánico

https://sputniknews.lat/20230608/central-nuclear-de-zaporozhie-no-hay-que-entrar-en-panico-1140364380.html

Lo dijo el jefe del OIEA, Rafael Grossi. Régimen de Kiev arrasa con civiles, podría agravar la hambruna mundial y machacar más a Alemania. Momento de... 08.06.2023, Sputnik Mundo

Jefe del OIEA visitará la central nuclear de Zaporozhie para apreciar la situación in situLa destrucción por un bombardeo de la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka, calificado por Moscú de un "acto terrorista" perpetrado por el régimen de Kiev, además de causar una inundación de gran envergadura que afectó a más de 14 mil viviendas, también creó problemas en la planta nuclear de Zaporozhie que utiliza las aguas del río Dniéper.El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA], Rafael Grossi, declaró a Sputnik que la situación en torno a la central nuclear de Zaporozhie, ubicada cerca de la ciudad de Energodar a orillas de un embalse que se alimenta con las aguas del Dniéper aguas arriba de Kajovka, es grave, pero instó a no entrar en pánico.Régimen de Kiev arrasa con civiles, podría agravar la hambruna mundial y machacar más a AlemaniaEl Fondo Monetario Internacional [FMI] está muy preocupado por las consecuencias de la destrucción de la represa hidroeléctrica de Kajovka, dijo este miércoles a la Agencia Sputnik un portavoz del organismo. En tanto, la directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde, escribió en su cuenta de Twitter que "la destrucción de la central hidroeléctrica Kajovka tiene muchas consecuencias muy graves para la prestación de servicios necesarios y el medio ambiente".Paralelamente, el experto ruso en el campo de la industria y energía Leonid Jazánov, manifestó que el ataque terrorista del régimen de Kiev de este 5 de junio contra el conducto de amoníaco que conecta la ciudad rusa de Toliatti y la ucraniana de Odesa, podría poner fin a la Iniciativa de Granos del Mar Negro.Momento de definiciones en EcuadorEl período establecido para definir los candidatos para las elecciones anticipadas, originadas tras la disolución del Parlamento, está por llegar a su fin. Sorprende que partidos importantes, como CREO del presidente Lasso, o Pachakutik del movimiento indígena, no vayan a presentar candidatos propios. En tanto, el independiente Jan Topic es apoyado por el Partido Social Cristiano, pero a este partido no le agrada a quién eligió como compañera de fórmula al cargo de vicepresidenta. Por otro lado, el movimiento de la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, espera a último momento para definir su fórmula.El politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Malla explica acerca de los binomios formados por los candidatos "que todos los presidenciables son hombres y las [candidatas a] vicepresidentas todas son mujeres. Entonces se cumple de una forma la paridad, pero tiene un punto de discriminación".Petro moviliza a la ciudadanía colombiana ante amenaza de "golpe blando"En Colombia tuvo lugar una movilización en apoyo al presidente, Gustavo Petro, quien ha defendido su Administración ante amenazas de un 'golpe blando' dirigido desde los sectores de la derecha. Las organizaciones sociales y sindicales del país que respaldan a Petro en sus reformas, fueron las que convocaron a la ciudadanía a salir a las calles.El historiador y magíster en estudios latinoamericanos, e investigador en geopolítica Jhosman Barbosa, señala que el objetivo de estas marchas es "entender la democracia, no como representativa, sino participante y dinámica, donde la población con su presencia en las calles indica que hace un respaldo a ese mandato popular, que son las reformas con las que se comprometió un programa de Gobierno, y que también se expresan en su programa nacional de desarrollo".Latinoamérica se convierte en destino atractivo para inversiones millonarias en minería de BitcoinEl mercado latinoamericano se torna apetecido por grandes inversores relacionados con la minería de bitcoin. Luego de que El Salvador tomara el estandarte de la legalización de la criptomoneda reina, otros países planean seguir el mismo rumbo. En este sentido, las firmas Volcano Energy y Theter han dado a conocer que harán importantes inversiones, tanto en El Salvador, como en Uruguay, para la minería de bitcoin.Omar López, experto en bitcoin señala que "las inversiones en minería de bitcoin son muy favorables para cualquier país, debido primero a los ingresos que se van a recibir debido a la venta de energía que se estaba desperdiciando, así como por la generación de puestos de trabajo".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

