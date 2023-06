https://sputniknews.lat/20230608/cuba-niega-instalacion-de-base-china-para-espiar-a-eeuu-es-una-acusacion-mendaz-e-infundada-1140368179.html

Cuba niega instalación de base china para espiar a EEUU: "es una acusación mendaz e infundada"

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, desmintió la supuesta instalación de una base especial china en el país caribeño... 08.06.2023, Sputnik Mundo

Este 8 de junio, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un texto donde afirma que China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto para que se forjara un sistema de espionaje contra Washington, esto debido a la cercanía entre ambas naciones."Una instalación de espionaje en Cuba, aproximadamente a 100 millas [unos 160 kilómetros] de Florida, permitiría a los servicios de inteligencia chinos obtener comunicaciones electrónicas en todo el sureste de EEUU, donde se encuentran muchas bases militares, y monitorear el tráfico de barcos estadounidenses", refirió el medio, basándose en declaraciones de funcionarios norteamericanos familiarizados con el tema.El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, John Kirby, comentó a los periodistas que el informe "no era preciso", palabras que ese despacho también destacó por separado ante dos medios de comunicación estadounidenses.Ante esta situación, el cubano Fernández de Cossio calificó esta acusación como "mendaz e infundada" e hizo énfasis en que su país es firmante de la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que está vigente desde 2014.El funcionario cubano recordó que, desde hace años, Washington articula discursos falaces contra Cuba, especialmente en relación con temas de espionaje e intromisión contra el Gobierno estadounidense. Como ejemplo, citó el síndrome de La Habana, que desde 2016 forma parte de este listado de declaraciones."Todas son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión contra Cuba y de engañar a la opinión pública de EEUU y del mundo. La hostilidad de [Washington contra La Habana] y las medidas extremas y crueles que provocan daño humanitario y castigan al pueblo cubano no pueden justificarse de manera alguna", escribió Fernández de Cossio en la red social.Estados Unidos tiene una instalación militar en Cuba en la bahía de Guantánamo, que opera sin el permiso de La Habana, y tiene un anillo de instalaciones similares que rodean a China desde Corea, Japón y Filipinas. La Marina de EEUU vuela rutinariamente aeronaves espías a solo kilómetros de la costa china, incluidos los aviones de inteligencia que han hecho el mismo tipo de labor que realizaría la supuesta base del país asiático en Cuba.Apenas el 23 de marzo, el titular del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló que no retirarían a Cuba del registro de países que presuntamente patrocinan el terrorismo.Durante su comparecencia ante el Senado de su país, el funcionario de la gestión del presidente Joe Biden fue cuestionado sobre este tema, a lo que respondió: "no tenemos planes de removerlos de la lista", clasificación en la que Cuba se encuentra desde 2021.Blinken agregó que no es una decisión que se pueda tomar de un momento a otro. "Si se hace tal revisión, se basará en la ley y en los criterios establecidos por el Congreso (…). Es una 'barra' muy alta", comentó.Sin embargo, la insistencia de Washington en mantener las medidas contra el Gobierno cubano solo merma a la población de la nación caribeña.

