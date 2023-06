https://sputniknews.lat/20230608/el-ataque-a-la-presa-de-kajovka-coincide-con-el-guion-occidental-de-tierra-quemada-para-ucrania-1140360466.html

El ataque a la presa de Kajovka coincide con el guión occidental de "tierra quemada" para Ucrania

El ataque a la presa de Kajovka coincide con el guión occidental de "tierra quemada" para Ucrania

El 6 de junio se desencadenó una gran catástrofe en el río Dniéper, con miles de residentes desplazados tras la destrucción de la presa de la central... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T22:43+0000

2023-06-08T22:43+0000

2023-06-08T22:43+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka

rusia

🌍 europa

ucrania

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/08/1140354227_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f658f38ec1a7904dd09c7ae8a03cc5f8.jpg

Las repercusiones del colapso del 6 de junio de la presa de Kajovka siguen aumentando y el Kremlin califica el incidente de "acto bárbaro" ordenado "por sugerencia de los conservadores occidentales [de Kiev]", así como considera una calamidad que ha desencadenado un "desastre medioambiental y humano a gran escala".Una empresa privada estadounidense que trabaja con imágenes de la Tierra publicó fotos por satélite del antes y el después en la zona, donde se muestran las consecuencias de la inundación, con gran parte de la ciudad de Nóvaya Kajovka, en la región rusa de Jersón, completamente sumergida en el agua, junto con otros asentamientos tanto en la orilla rusa como en la ucraniana del río.Un satélite de la Agencia Espacial Europea que siguió el nivel de las aguas los días 5, 6 y 7 de junio mostró la magnitud de la crecida en toda la región durante esos tres días.Funcionarios ucranianos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) culparon a Moscú del desastre, calificándolo de "catástrofe ecológica". Rusia, que ha sufrido una parte igual de las consecuencias directas de la inundación, además de las perspectivas de pérdida de agua en el Canal del Norte de Crimea y de agua de refrigeración para la central nuclear de Zaporozhie, rechazó las acusaciones, señalando que Kiev estuvo atacando la central hidroeléctrica de Kajovka y sus alrededores durante más de un año antes de su colapso."Táctica de la tierra quemada"El desastre de la presa de Kajovka es otro ejemplo de la absoluta indiferencia del régimen de Kiev por las bajas y la destrucción en la actual guerra por poderes entre la OTAN y Rusia en Ucrania, afirmó el destacado observador militar ruso Alexéi Leonkov."Cuando no hay victorias impresionantes en el campo de batalla, pero se necesita elevar el grado de demonización de Rusia, se puede ir realmente a por todas. Al régimen de Kiev y a quienes lo controlan no les importa en absoluto lo que le ocurra a Ucrania en el futuro, o hablando con más precisión, a su pueblo. Quieren dejar a Rusia un territorio de acuerdo con la táctica de la tierra quemada: destrucción, una población amargada, preferiblemente con contaminación medioambiental, residuos radiactivos o quizás [la lluvia radioactiva de] armas biológicas", comentó.El analista está convencido de que el Ejército y el Gobierno de Ucrania carecen de independencia real y llevan a cabo la política de las potencias occidentales que pagan las facturas. En sus palabras, a los patrones de Kiev "no les interesan las tierras de Ucrania ni la gente que vive en ellas".Para Rusia, estos mismos territorios son una especie de "santuario", agregó. "Estas tierras fueron colonizadas y desarrolladas por nuestros antepasados. Luchamos por estas tierras en dos guerras mundiales. No somos indiferentes a estos territorios ni a las personas que viven en ellos. Por eso intentamos llevar a cabo una operación militar, no una guerra total que destruya todo y a todos. Nuestro enemigo, y esto está claro, está formado por [30 países], todos ellos miembros del bloque de la OTAN. Este adversario (...) ya declaró que [se esforzará por] realizar sus objetivos 'hasta el último ucraniano'".Relación con el estancamiento de la contraofensivaLeonkov considera que el ataque a la presa de Kajovka está directamente relacionado con el fracaso de la tan esperada contraofensiva ucraniana, ya que la inundación de la región dio al Ejército de ese país la oportunidad de retirar tropas de la dirección de Jersón, sabiendo que las fuerzas rusas no tendrán oportunidad de avanzar."Creo que ahora tendrán la oportunidad de reunir una fuerza mucho más significativa e intentar abrirse paso en una zona determinada. Eso teniendo en cuenta el hecho de que se enfrentan a graves limitaciones en las fuerzas y medios disponibles tras el trabajo de nuestra aviación en sus zonas de retaguardia durante todo el mes de mayo, que destruyó hasta el 40% del equipo que se estaba preparando para la contraofensiva, y el 60% de su munición", enfatizó el experto. Ahora, prosiguió, es obvio que este equipo y munición ya no están disponibles, y no aparecerán a corto plazo. "Pero también están las fuerzas que pueden retirarse de una parte del frente. Ahora Jersón se convirtió en la zona más adecuada para hacerlo, convirtiéndose en una barrera de agua. Mientras continúen las inundaciones, nadie asaltará esta barrera", precisó.El jefe de la Oficina de Análisis Político y Militar, un grupo de expertos militares rusos, Alexandr Mijáilov, se hizo eco de la opinión de Leonkov, afirmando a Sputnik que la inundación dará a Kiev una ventana de dos a tres semanas, en el curso de la cual pueden retirar tropas del frente de Jersón."Se trata de otra etiqueta que colgar a nuestro país, 'una vez más contra la comisión de algún tipo de crimen contra la humanidad', una oportunidad para acusarnos de volar la presa, inundar esos territorios y poner en peligro a miles de civiles que viven allí. Desde el año pasado era bastante previsible que un escenario así se materializara", destacó, señalando las advertencias rusas en las Naciones Unidas sobre la presa de Kajovka del pasado octubre.¿Quién se beneficia?"Cuando se producen ciertos acontecimientos a lo largo de la línea de contacto, siempre es necesario buscar a quién benefician. Está claro que la voladura de la [presa] de Kajovka no nos benefició [a las tropas rusas]. Incluso cuando abandonamos la cabeza de puente de Jersón, solo destruimos el paso elevado que permitía utilizar la estación como una especie de arteria de transporte", resaltó Leonkov. "Lo destruimos de tal manera que resultó imposible reconstruirlo desde el lado ucraniano. Al mismo tiempo, no tocamos la presa, conscientes de las consecuencias. Porque el Canal de Crimea del Norte, que alimenta a Crimea, también toma agua del embalse de Kajovka. Así, bajando su nivel, la crecida del Dniéper no nos beneficia en absoluto", abundó.Pero para EEUU y sus aliados, que siguen perdiendo terreno en el tribunal de la opinión mundial, la destrucción de la presa de Kajovka —y el ataque de sabotaje del 5 de junio contra el oleoducto de amoníaco Toliatti-Odesa, en Járkov— sirven como poderosos "argumentos que pueden usar para manipular a la comunidad mundial", al tiempo que alivian la presión en casa, mientras la opinión pública se pregunta a dónde han ido a parar los 200.000 millones de dólares enviados a Kiev desde febrero de 2022, resumió el observador.

https://sputniknews.lat/20230606/es-parte-del-plan-experto-militar-explica-para-que-kiev-destruyo-la-central-de-kajovka-1140263006.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 destrucción de la central hidroeléctrica de kajovka , rusia, 🌍 europa, ucrania, 💬 opinión y análisis