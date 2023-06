https://sputniknews.lat/20230608/hipotecas-inasequibles-el-esfuerzo-de-compra-de-vivienda-en-espana-en-su-nivel-mas-alto-desde-2009-1140225398.html

Hipotecas inasequibles: el esfuerzo de compra de vivienda en España, en su nivel más alto desde 2009

La subida de los tipos de interés para frenar la inflación acarrea consecuencias para los hogares a la hora de pagar las mensualidades de las hipotecas. Los... 08.06.2023, Sputnik Mundo

El alza de los tipos de interés afecta al euríbor, de ahí que la cuota hipotecaria mensual media llegue a los niveles de la época de la crisis financiera de 2008. En particular, en el primer semestre de 2023 registraron la cifra de los 683,5 euros, lo que supone 32,3% del coste salarial. En comparación, en el año 2009 la tasa de esfuerzo se situó en el 36,6%.A su vez, el Banco de España publicó nuevas observaciones del mercado inmobiliario del cuarto semestre de 2023. El organismo financiero prevé que la tasa de esfuerzo alcance el 36,1%. Respecto al indicador medio del año, predicen el 33,1%, la más alta desde 2015. Aun así, los expertos advierten que la cifra sigue aumentando hasta los niveles de la crisis económica tras la actualización de los datos.Existe diferencia entre las regiones de España, la cifra más alta de la tasa de sobreesfuerzo se quedó en el 58,2% (aproximadamente son 1.153 euros mensuales) en Baleares. El segundo puesto ocupa Madrid con el 40% (1.013 euros), luego va Cataluña con el 33,8% (773 euros).El límite recomendado solo se observa en Canarias (33,5%) y Andalucía (31,3%), mientras Murcia y Extremadura apenas llegan al 25% lo que hace la compra de vivienda en estas regiones más asequible.La situación en el mercado cambió drásticamente tras el aumento de los tipos de interés. En particular, en octubre y diciembre de 2022 el esfuerzo de compraventa rozó el 36,1% tras la subida de interés al 2,9%.Además, los datos muestran que, a medida que suben los tipos, aumenta el número de años de una hipoteca. Por ejemplo, en 2020 se necesitaban siete años de salario para cubrir la cuota; en 2022, serán 7,8.El impacto de la política del BCE y el índice del euríborCabe destacar que el Banco Central Europeo (BCE) en sus intentos de frenar la inflación, subió los tipos de interés en julio de 2022, lo que cambió el panorama financiero y, sobre todo, afectó al índice del euríbor. Actualmente, en abril, se ha producido un cambio en las condiciones de los préstamos por un total de 2.503 millones de euros, frente a los 2.254 millones de euros de abril de 2016. Tales variaciones son el resultado de cambios en los plazos de reembolso (amortizando o alargando los préstamos), de revisiones de los tipos de interés o del paso de un tipo fijo a uno variable o viceversa.Este indicador del esfuerzo teórico para comprar una casa depende de varios parámetros:Los últimos años el índice mantenía un nivel del 30% que se considera como un nivel adecuado.Así, Sergio Carbajal, responsable de hipotecas de Rastreator, indicó que el mes de mayo podría alcanzar un nuevo récord y complicar la vida para los deudores.Sin embargo, Simone Colombelli, director de hipotecas y asesor hipotecario de iAhorro, se ve más positivo al predecir el futuro del euríbor que afecta directamente al costo de hipoteca. Según cita sus palabras el medio, el indicador ya está en el rumbo "hacia su estabilización".De todos modos, como el euríbor, tanto como los hipotecados dependen de nuevas decisiones del BCE. Se espera que el 15 de junio, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, dé a conocer las nuevas medidas, es probable que el BCE anuncie otro aumento de los tipos de interés."Lo más probable es que el organismo europeo vuelva a aumentar los 0,25 puntos, igual que hizo a principios de este mes de mayo, aunque también cabe la posibilidad de que los mantenga tal y como están y esperen a ver qué pasa hasta la próxima reunión", señaló Colombelli.A su opinión, la subida no tiene mucho sentido en la situación actual. Estimó que el euríbor apenas pueda superar 5% (nivel de 2008), solo "se estancará alrededor del 4%".

