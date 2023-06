https://sputniknews.lat/20230608/instalan-el-organo-que-debera-entregar-una-propuesta-de-nueva-constitucion-para-chile-1140326149.html

Instalan el órgano que deberá entregar una propuesta de nueva Constitución para Chile

Instalan el órgano que deberá entregar una propuesta de nueva Constitución para Chile

Este 7 de junio se instaló el Consejo Constitucional, órgano electo por la ciudadanía y que tendrá la tarea de entregar una segunda propuesta de nueva... 08.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-08T02:43+0000

2023-06-08T02:43+0000

2023-06-08T02:43+0000

américa latina

📝 reportajes

gabriel boric

chile

constitución de chile

reforma constitucional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/07/1140326472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5e6c9f1d34966dd0021738210ac57a1.jpg

El Consejo tendrá como punto de partida el anteproyecto constitucional entregado por la Comisión Experta y tendrá cinco meses para elaborar el documento final."Es un deber de los consejeros analizar críticamente este texto y procesar las diferencias que tenemos para poder llegar a un texto final que interprete de la manera más fiel a los millones de chilenos que han confiado en nosotros", agregó la abogada y representante del opositor Partido Republicano.La ceremonia contó con la presencia de los tres poderes del Estado: el mandatario Gabriel Boric; los presidentes de la Cámara y el Senado, Vlado Mirosevic y Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.El acto, tras la entonación del himno nacional, comenzó con la lectura de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Luego, el destacado cineasta Miguel Littin, al ser el consejero de mayor edad, asumió como presidente provisorio del órgano para dirigir la ceremonia de juramentación y emitió un aplaudido discurso."Quiero proponerles un pequeño acuerdo con mucha humildad. En el momento de jurar pensemos en Chile, pensemos en las mujeres, en los hombres, campesinos, obreros, la clase media, en la gente que confió en nosotros y nos entregó una misión", señaló Littin."De lo contrario, lo digo con toda humildad y modestia, porque sé que cada uno de ustedes saben muy bien lo que se necesita hacer, pero me lo digo a mí mismo, la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado", finalizó Littin.La ciudadanía no se hizo partícipe de este hito inaugural, salvo por una pequeña manifestación del Team Patriota, grupo de ultraderecha, que está en contra del proceso.Juraron 50 de los 51 electosSi bien fueron 51 los consejeros electos los que debían asumir este 7 de junio, incluyendo el cupo supernumerario obtenido por los pueblos originarios, solo 50 lo hicieron. Aldo Sanhueza, quien postuló por el Partido Republicano, no asistió a la instancia.Tras las elecciones de consejeros del pasado 7 de mayo —en las que los republicanos fueron los grandes ganadores al obtener 23 de los 50 cupos—, salió a la luz pública que Sanhueza había sido procesado en 2019 por una denuncia de abuso sexual.Al conocerse los hechos, Sanhueza presentó su renuncia al Tricel, pero este órgano declaró inadmisible la solicitud por "carecer de competencia", debido a que en el sistema electoral chileno "no se encuentra previsto un procedimiento de renuncia a una candidatura".Pese a que el Partido Republicano, y la derecha en general, perdieron un escaño, aún conservan el poder de veto y de aprobar normas sin dialogar con la izquierda.Las palabras de BoricGabriel Boric se dirigió a los consejeros para señalarles, desde su experiencia como presidente de la República, cómo en el mundo "se respeta a Chile, sus instituciones y su tradición democrática"."Y la mejor manera de poder sostener aquello es, justamente, cambiar lo que tenemos que cambiar, con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, que son tan ricas y que no podemos dejar de lado", agregó el mandatario.Así también, llamó a los encargados de redactar la propuesta de nueva carta magna a llegar a acuerdos por el bien de Chile y proponer "una constitución que entregue certeza y estabilidad de largo plazo, y que sea capaz, también, de contener en sí misma el germen de las preguntas que aún no nos hemos hecho". Debe primar el diálogoTras el juramento de los 50 consejeros, se eligió a la mesa directiva, que quedó compuesta por Beatriz Hevia, como presidenta del Consejo Constitucional, y Aldo Valle como vicepresidente. A continuación, los timoneles de la Comisión Experta entregaron el anteproyecto a la nueva directiva del órgano, que será el punto de partida de las discusiones.Tras el levantamiento de esta primera sesión, y en conversación con la prensa, Edmundo Eluchans, consejero de la Unión Demócrata Independiente, aplaudió lo realizado por la Comisión Experta. "Hizo un gran trabajo y hay una propuesta que es razonablemente muy buena".El consejero oficialista, Yerko Ljubetic, consultado sobre las conversaciones que se darán en el órgano y la amplia mayoría de la derecha, dijo que si no se logran acuerdos, "naturalmente no va a haber éxito".El Consejo Constitucional tendrá cinco meses para elaborar la propuesta de nueva Constitución, la cual será plebiscitada el 17 de diciembre. Si la ciudadanía decide votar en contra del proyecto, el presidente Gabriel Boric aseguró que no habrá un tercer intento de cambiar la vigente Carta Magna durante su mandato.

https://sputniknews.lat/20230508/boric-insta-al-partido-republicano-a-evitar-los-errores-del-proceso-constitucional-pasado-1139189640.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

📝 reportajes, gabriel boric, chile, constitución de chile, reforma constitucional